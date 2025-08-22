จุลพันธ์ ชี้ ไทยมีศักยภาพดึงลงทุน คอมเพล็กซ์ สูงกว่าเวียดนาม ย้ำการเมืองขณะนี้ ยังไม่ถึงเวลาปัดฝุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกระแสข่าวกรณีเวียดนามเดินหน้าโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) ว่า การลงทุนลักษณะนี้เป็นเทรนด์ของโลก ไม่ใช่เรื่องใหม่ และเชื่อว่าหลายคนในสังคมอาจเริ่มรู้สึกเสียดายที่เวียดนามจะได้เริ่มโครงการก่อน
แต่ย้ำว่าศักยภาพของประเทศไทยไม่ได้หายไปไหน หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นในไทย เชื่อว่าจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท ขณะที่เวียดนามประเมินวงเงินลงทุนราว 60,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนว่าศักยภาพของไทยยังสูงกว่าและสามารถดึงดูดเม็ดเงินได้แน่นอน
“ศักยภาพของไทยไม่ได้หายไป แม้ว่าเราจะไม่ได้เริ่มวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่หากวันหนึ่งไทยจะขับเคลื่อนโครงการนี้ ก็สามารถนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาและคณะรัฐมนตรีได้” รมช.คลังกล่าว
เมื่อถามว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในตอนนี้เลยหรือไม่ นายจุลพันธ์ระบุว่า ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ยังไม่แน่นอนในปัจจุบัน คงยังไม่ถึงเวลาที่จะหยิบยกประเด็นนี้มาหารือหรือทบทวนในเร็วๆ นี้