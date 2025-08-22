คลัง เตรียมเข็นมาตรการกระตุ้นศก.ปลายปี หนุนบริโภค-ท่องเที่ยว ดันจีดีพีโตทะลุ 2% มั่นใจงบ69 ใช้ทัน 1 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเสริมกำลังซื้อและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ และจะมีการประกาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับมาตรการด้านการท่องเที่ยว นั้น อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียด โดยคาดว่าจะสามารถออกมาตรการใหม่ได้ทันก่อนเข้าสู่ไตรมาส 4 ของปี เพื่อหนุนการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น ซึ่งยืนยันว่าเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้กว่า 2% ยังสามารถทำได้
“สำหรับจีดีพีที่จะโตได้มากกว่า 2% มาจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยมาตรการลดหย่อนภาษีด้านการท่องเที่ยวอาจจะเป็นหนึ่งในนั้น และยังเหลืองบประมาณอีกราว 26,000 ล้านบาท ที่โอนจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ไปเพิ่มในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น” นายจุลพันธ์ กล่าว
นายจุลพันธ์กล่าวว่า สำหรับมาตรการภาษีรัฐบาลมีรองรับอยู่แล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยแรงงานจะได้รับประโยชน์ แต่ภาคเอกชนต้องเผชิญต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากมาตรการที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ กระทรวงการคลังพร้อมพิจารณามาตรการเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดสมดุล ลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และยังคงเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน
นายจุลพันธ์กล่าวว่า สำหรับเงินงบประมาณจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังเหลืออยู่ 26,000 บาทจากทั้งหมด 1.57 แสนล้านบาทนั้น ยังไม่มีแนวคิดที่จะจะนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคงไม่ดำเนินการในรูปแบบโครงการ เนื่องจากไม่สามารถผูกพันงบประมาณได้ทัน เนื่องจากเหลือเวลาแค่ 1 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณ 2568 แล้ว
“ขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาของสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 1-2 ก.ย. 2568 ส่วนวุฒิสภาจะพิจารณาเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับวุฒิสภาไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยืนยันว่าจะผ่านการผ่านวุฒิสภาทัน 1 ต.ค. 2568 แน่นอน”