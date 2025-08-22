ค้าปลีก-ค้าส่ง อุบลฯ อัดโปรลดแหลกแจกแถม กระตุ้นยอดขาย หลังซึมพิษศึกเขมรติดลบ 5-10%
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายประกอบ ไชยสงคราม ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง รายใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ผลจากสถานการณ์ข้อพิพาทบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 ถึงปัจจุบัน มาผสมโรงกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อค้าปลีกปีนี้มาก ล่าสุดส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัททั้ง 22 สาขา ปรับตัวลดลงมากขึ้นทุกเดือน โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้ลดลงอย่างชัดเจน โดยร้านค้าส่งติดลบ 5% ส่วนร้านค้าปลีกขาดทุนเนื่องจากติดลบหนัก 10% เนื่องจากยงสงวนไม่ได้ขายในประเทศอย่างเดียว ยังมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยประมาณ 10% ได้แก่ ประเทศลาว เมียนมาและกัมพูชา เมื่อด่านชายแดนปิด ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังคู่ค้าปลายทางได้
“ตอนนี้แม้เหตุการณ์สงบ ไม่มีการยิงสู้รบกัน แต่การที่ทั้งสองฝ่ายต่างเฝ้าระวังกันนั้น ทำให้บรรยากาศอึมครึม มีความไม่แน่นอนสูง ยิ่งทำให้คนระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เพราะมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย และไม่รู้ว่าจะมีการสู้รบกันวันไหน และไม่ใช่แค่พื้นที่อุบลราชธานี บรรยากาศค้าขายของจังหวัดโดยรอบๆก็ไม่ดีเหมือนกัน จากเดิมที่เศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว มาเจอศึกเขมรเข้ามาแทรก ยิ่งทำให้ซบเซาหนักมากยิ่งขึ้น และสถานการณ์น่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆ ถ้ารัฐบาลไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างขั้นเด็ดขาด”นายประกอบกล่าว
นายประกอบ กล่าวว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 เป็นต้นไป ยงสงวนจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคามากขึ้นและถี่ขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ อาทิ หากซื้อสินค้าภายในร้านครบ 250 บาท สามารถแลกซื้อไข่ไก่ได้แผงละ 89 บาท จากราคาเดิม 129 บาท เป็นต้น