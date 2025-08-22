หุ้นไทยฟื้น บวก 8.60 จุด รับข่าว ทักษิณ รอดคดีหลังศาลยกฟ้อง ลดความตึงเครียดการเมืองไทย
วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันนี้ว่า หุ้นเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยเปิดตลาดภาคเช้ามาที่ระดับ 1,244.79 จุด ก่อนปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,253.39 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 8.60 จุด หรือบวก 0.69% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,257.99 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,245.30 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 37,999.28 ล้านบาท
โดยนางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้แรงหนุนจากสถานการณ์การเมืองที่มีความผ่อนคลายลงกว่าเดิม หลังจากศาลอาญามีคำสั่งยกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คดี ม.112 หลังให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีในลักษณะพาดพิง ดูหมิ่นสถาบันฯ โดยศาลได้สืบพยานฝ่ายโจทก์ และจำเลย ก่อนมีคำสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล จึงมีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง และไอซีทีเข้ามาช่วยดันดัชนีหุ้น
“การซื้อขายหุ้นไทยในภาคบ่ายได้แรงหนุนจากการยกฟ้องคดีนายทักษิณ ทำให้การเมืองผ่อนคลายความตึงเครียดและความกังวลลง แต่ยังไม่ได้หายไปหมดทีเดียว เพราะนักลงทุนยังจับตาการตัดสินคดีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ทำให้การปรับตัวขึ้นของหุ้นไทยยังเป็นไปอย่างจำกัดมาก จนกว่าจะมีความชัดเจนออกมา” นางสาววิลาสินี กล่าว
