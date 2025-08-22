พฤกษาขน 100 โครงการ จัดมหกรรม PRUKSA D-DAY SALE ลด 40% ลุ้นบ้าน-คอนโดฟรี

พฤกษา ขนกว่า 100 โครงการ จัดมหกรรม PRUKSA D-DAY SALE ลดสูงสุด 40% ลุ้นบ้าน-คอนโดฟรี
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) เขย่าวงการอสังหาริมทรัพย์ให้คึกคัก เดินหน้าปลุกกำลังซื้อไตรมาส 3 จัดอีเวนต์ใหญ่แห่งปี “PRUKSA D-DAY SALE” ครั้งแรกและครั้งเดียว คัดยูนิตพิเศษ บ้าน-คอนโด-ทาวน์โฮม บนทุกทำเลฮอต กว่า 100 โครงการ ทุกระดับราคา มาให้ลูกค้าได้เลือกสรรครบจบในที่เดียว จัดเต็ม 3 วันเท่านั้น ระหว่างวันที 29-31 สิงหาคม 2568 ที่อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก อารีย์
ภายในพบกับแคมเปญพิเศษมากมาย รวมส่วนลดกว่า 400 ล้านบาท มาพร้อมโปรแรง ของแถมแน่น คุ้มที่สุดในรอบปี สำหรับลูกค้าที่จองและโอนฯ ภายใน 30 กันยายน 2568
- จองเพียง 499 บาท
- ส่วนลดสูงสุดถึง 40%
- Free All ฟรีค่าโอน ค่าจดจำนอง ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ฟรีค่าประกันสาธารณะ
- ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุดถึง 5 ปี
- เลือกของแถมได้กว่า 50 รายการ
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารชั้นนำ
- รับ I-phone16 128 GB 1 เครื่อง ทุกหลัง (100 หลังแรก)
- ลุ้นรับรางวัลใหญ่ บ้าน และคอนโด ฟรีอีก 1 หลัง มูลค่ารวม 3,036,000 บาท และ Gift Voucher ทองคำ สูงสุดถึง 200,000 บาท
สำหรับโครงการที่เข้าร่วม อาทิ
– เดอะ ปาล์ม ทวีวัฒนา ลดสูงสุดถึง 13.4 ล้าน
-เดอะ ปาล์ม วัชรพล ลดกว่า 10 ล้าน,
-ไพนน์ เวลเนส เรสซิเดนซ์ ลดกว่า 7 ล้าน
-ภัสสร ราชพฤกษ์ ลดกว่า 4.7 ล้าน
-พาทิโอ วัชรพล – รามอินทรา ลดกว่า 1.5 ล้าน
-พฤกษา วิลเลจ 55 ลดกว่า 2.2 ล้าน
-เดอะ แพลนท์ ถลาง-เทพกษัตรี ลดสูงสุด 2.1 ล้าน
นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันสุดพิเศษ สำหรับคอนโดใหม่สุดฮอต
-แชปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ คอนโด Low -Rise ติดแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนเจริญกรุง คัดยูนิตพิเศษมาให้ราคาเดียว 4.99 ล้านบาท จำกัดเพียง 10 ยูนิต
-พลัม คอนโด อีสต์ ลาดพร้าว คอนโดใหม่ล่าสุด ใกล้ MRT ลาดพร้าว 83 เพียง 250 เมตร ที่มาเปิดตัวที่นี่กันที่แรก เริ่ม 1.88 ล้านบาท มอบคูปองส่วนลด On Top ให้อีก 20,000 บาท