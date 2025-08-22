โฮมโปร ส่ง Hybrid Store แลนด์มาร์คใหม่ สาขาบางนา-ตราด เขย่าตลาดค้าปลีกครึ่งปีหลัง ตอบโจทย์แรงช้อปคนเมืองยุคใหม่ ลูกค้าเจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร กล่าวว่า การเปิดโมเดลไฮบริดสโตร์ ที่ย่าน บางนา-ตราด (กม.27) นับเป็นอีกก้าวสำคัญของโฮมโปร ในการขยายสาขาบนทำเลศักยภาพสูงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับสนามบินสุวรรณภูมิและโครงข่ายสู่พื้นที่ EEC ซึ่งช่วยผลักดันให้พื้นที่นี้เติบโตเป็นศูนย์กลางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เหมาะกับทั้งกลุ่มที่อยู่อาศัยและโครงการพาณิชย์ นอกจากนี้ พื้นที่โดยรอบยังรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ศูนย์การค้า พื้นที่จัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ โรงเรียนคุณภาพ และโรงพยาบาลชั้นนำ ทำให้ โฮมโปร x เมกาโฮมบางนา-ตราด (กม.27) กลายเป็น ฮับไลฟ์สไตล์ ที่รองรับคนรุ่นใหม่ ครอบครัว กลุ่มช่าง-ผู้รับเหมา และโครงการพาณิชย์ ได้อย่างครบครัน
“โดยบริษัทได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เพื่อออกแบบให้มีความทันสมัยมากกว่าเดิม สอดรับกับการพัฒนาของพื้นที่ ทั้งด้านฟังก์ชันและดีไซน์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง ด้วยพื้นที่ขายโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเท พร้อมจุดให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว รับความต้องการได้หลากหลาย เช่น บริการ Click & Collect,
บริการ CHANG HomePro อีกทั้งยังเพิ่มมุมพักผ่อนด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ชั้นนำ เหมาะสำหรับทุกคนได้ใช้เวลาช้อปและผ่อนคลาย เป็นการสร้างประสบการณ์ช้อปที่ครบทั้งเรื่องบ้านและงานช่าง พร้อมไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียว ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ไปจนถึงสินค้างานโครงสร้าง เครื่องมือช่าง ฮาร์ดแวร์ ระบบไฟฟ้า งานสีและเคมีภัณฑ์ งานพื้นผนัง สุขภัณฑ์ งานประปา ระบบน้ำ งานเกษตรและสวน พร้อมเสริมทัพด้วยสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง-โครงสร้างมากขึ้น เช่น เหล็ก ปูน แผ่นพื้น และเพิ่มไลน์สินค้าใหม่อีกหลากหลาย เพื่อรองรับดีมานด์โปรเจกต์ อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ได้เต็มศักยภาพ ทั้งโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ คาเฟ่ โรงแรม หรือ โฮมออฟฟิศ ได้อย่างครบครัน โดยตั้งเป้าสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาทต่อเดือน