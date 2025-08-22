ไปรษณีย์ ประกาศงดให้บริการส่งพัสดุไป สหรัฐอเมริกา ชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้

ไปรษณีย์ ประกาศงดให้บริการส่งพัสดุไป สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันนี้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งว่า ระงับการให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศทุกบริการไปยังปลายทาง สหรัฐอเมริกา เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพันธมิตรผู้ขนส่งชะลอการรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไปยังปลายทางสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ Courier Post / Courier One Price / Amazon FBA ได้ตามปกติ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ประกาศคำสั่งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เรื่อง การระงับการยกเว้นภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ De Minimis สำหรับทุกประเทศ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2568 ส่งผลให้พันธมิตรผู้ขนส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปยังปลายทางสหรัฐอเมริกาแจ้งชะลอการรับสิ่งของทางไปรษณีย์ทุกประเภทบริการไปยังปลายทางสหรัฐอเมริกา