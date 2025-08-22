กลุ่มสยามกลการ ผุดร.ร.นานาชาติ ไฮเกต ใกล้สนามกอลฟ์สยามคันทรีคลับ เปิดส.ค.ปีหน้า

กลุ่มสยามกลการ ผุดโรงเรียนนานาชาติ ไฮเกต ใกล้สนามกอลฟ์สยามคันทรีคลับ เปิดส.ค.ปีหน้า
ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีทุนเดิม-ทุนใหม่ ขยายการการลงทุนไม่ขาดสาย สวนทางจำนวนนักเรียนและโรงเรียนในไทย ตามแนวโน้มการหดตัวของเด็กเกิดใหม่
ล่าสุด”กลุ่มสยามกลการและครอบครัวพรประภา” จับมือโรงเรียนไฮเกต สหราชอาณาจักร (Highgate School UK) หนึ่งในโรงเรียนเอกชนจากสหราชอาณาจักร ปักหมุดบริเวณใกล้สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี เปิด “โรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย”อย่างเป็นทางการ สนับสนุนคุณภาพการศึกษานานาชาติ สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเรียนการสอนตามหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษอิงตามระบบการสอบ IGCSEs และ A Levels เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
โดยมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาลและระดับประถมศึกษาในเดือนสิงหาคม 2569 พร้อมวางแผนขยายไปสู่ระดับมัธยมศึกษาในปี 2570 และโรงเรียนประจำในอนาคต
ธันยพร พรประภา ตั้งคารวคุณ ประธานคณะกรรมการโรงเรียน โรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยความตั้งใจสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความสมดุลระหว่างศักยภาพกับความสุขของเด็ก ๆ ทางกลุ่มสยามกลการจึงร่วมกับ Highgate School UK เปิดโรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย ใกล้สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี
“โรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย ออกแบบขึ้นเพื่อนำปรัชญา ค่านิยมของระบบการศึกษาจากสหราชอาณาจักร มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของไทยและภูมิภาค มอบประสบการณ์การเรียนรู้ระดับสากล แก่เยาวชนไทยและนักเรียนจากนานาชาติ ด้วยหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา สามารถรองรับนักเรียนได้สูงสุดถึง 1,400 คน เปิดรับนักเรียนอายุ 2–18 ปี ในระยะแรกจะเปิดรับนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาลและประถมศึกษา พร้อมแผนขยายสู่ระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนประจำในอนาคต”ธันยพรกล่าว
มร. อดัม เพททิท ครูใหญ่โรงเรียนไฮเกต สหราชอาณาจักร กล่าวว่า โรงเรียนไฮเกต ให้ความสำคัญกับครูผู้สอนซึ่งเป็นหัวใจของโรงเรียน โดยทีมครูจะต้องมีประสบการณ์ ด้านความรู้ ความเข้าใจในตัวเด็ก และความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนให้กับเยาวชน สิ่งที่กำหนดตัวตนของทีมวิชาการของเราไม่ใช่แค่สถานที่ แต่ยังสร้างวัฒนธรรมแห่งความใส่ใจและความรับผิดชอบ รวมถึงความสัมพันธ์และความทุ่มเทต่อทั้งนักเรียน ครอบครัว และชุมชนโรงเรียน โดยยึดหลัก “วัยเด็กคือสิ่งล้ำค่า” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมดุลของเด็กทุกคน
มร. เบน คีลลิ่ง ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย กล่าวว่า ไฮเกต ประเทศไทย จะนำประสบการณ์กว่า 460 ปีของ Highgate มาต่อยอดเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ความใฝ่รู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ