จับตา! ไฟโซลาร์สนามบินอู่ตะเภา พบแพงกว่าที่กพช.ซื้อ

เปิดข้อมูลโครงการไฟฟ้าโซลาร์สนามบินอู่ตะเภา หลัง ครม. รับทราบมติ กพอ. อนุญาต ‘BGRIMM’ ดำเนินการ พบขายไฟ Solar 3.48 บาทต่อหน่วย แพงกว่า กพช. ซื้อ 2.16 บาทต่อหน่วย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้รับทราบการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานให้แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIMM หลังได้รับเลือกเป็นผู้ประกอบการระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นในบริเวณที่ราชพัสดุพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งจะต้องผลิตไฟฟ้าให้กับเอกชนคู่สัญญาที่ดำเนินโครงการพัฒนาสนามบิน และเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 กพอ. ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) โดยกำหนดให้พื้นที่ 6,500 ไร่บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง เป็นเขตส่งเสริม EECa โดยกองทัพเรือ (ทร.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาผู้ผลิตสาธารณูปโภคส่วนกลางที่ต้องใช้ในพื้นที่ดังกล่าว เช่น ระบบไฟฟ้าและน้ำเย็น เพื่อให้บริการแก่สนามบินและกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา EECa
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 กพอ. มีมติให้ ทร. จัดหาสาธารณูปโภคไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับทั้งโครงการสนามบินอู่ตะเภา โดยในระยะเริ่มต้นที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยและมีไฟเหลือให้จำหน่ายให้กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 BGRIMM ได้รับเลือกเป็นผู้ประกอบการระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นกำลังการผลิตสูงสุด 90 เมกะวัตต์ ในบริเวณที่ราชพัสดุพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งจะต้องผลิตไฟฟ้าให้กับเอกชนคู่สัญญาที่ดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินและเขตส่งเสริม EECa โดย BGRIMM ต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) แต่เนื่องด้วยการก่อสร้างสนามบินล่าช้า ทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อน แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 BGRIMM ลงนาม PPA ขายไฟส่วนที่เหลือกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ โดยมีโรงไฟฟ้า 2 ระบบ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (Co-generation) และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์)
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2567 BGRIMM ได้ยื่นคำขอรับอนุญาตประกอบการพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 18 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ต่อ สกพอ. เสนอต่อ กพอ. พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 37 (4) และมาตรา 43 (7) แห่ง พ.ร.บ. EEC โดยมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 2) ใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า 3) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 4) ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค. 2) และ 5) ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ต่อมา 27 มี.ค. 2568 BGRIMM ทำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ขายไฟฟ้ากับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ โดยมีเงื่อนไขคือ รับซื้อไฟโซลาร์ 15 เมกะวัตต์ มาใช้ภายในหน่วยงานสังกัดกองทัพเรือเท่านั้น และมีระยะเวลาซื้อขาย 25 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ราคาขายไฟฟ้าจากส่วนลด 15.16% จากอัตราค่าไฟลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ คิดเป็นประมาณ 3.48 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ BGRIMM จะเป็นผู้ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงสถานีไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2568 ที่ประชุม กพอ. มีมติให้ออกใบอนุญาตให้ BGRIMM ดำเนินธุรกิจพลังงานโซลาร์ในเขต EECa และวันที่ 19 ส.ค. 2568 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ BGRIMM ตามที่ กพอ. เสนอ
แต่มีข้อสังเกตว่ามติ กพอ. และสัญญาของกองทัพเรือระบุว่า ในระยะเริ่มต้นที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าโครงการสนามบินอู่ตะเภาน้อยและมีไฟเหลือ ให้จำหน่ายให้กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือขายไฟฟ้าให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นหลัก แต่ปัจจุบันโครงการสนามบินอู่ตะเภาก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนจึงต้องเลื่อนออกไป เหตุใดจึงไม่ชะลอการดำเนินโครงการนี้ออกไปด้วย อีกทั้ง มีการกำหนดราคาขายไฟโซลาร์ให้กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรืออยู่ที่ 3.48 บาทต่อหน่วย ซึ่งแพงกว่าการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รอบล่าสุดที่ 2.16 บาทต่อหน่วย
ขณะเดียวกัน เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทของ สส.พรรคประชาชน ที่ผลักดันโครงสร้างค่าไฟโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งเคยเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ ในกรณีกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือมีการขายไฟให้ประชาชนราคาสูงกว่าปกติ แถมคุณภาพไฟฟ้าก็ยังน่าเป็นห่วง แต่มาในเหตุการณ์ล่าสุด กลับไม่ออกมาแสดงท่าทีหรือเคลื่อนไหวแต่อย่างใด นอกจากนี้น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ผู้บริหาร BGRIM ได้เข้าไปเป็นอนุกรรมาธิการพลังงานฯสภาผู้แทนฯหลายรายด้วย
