คปภ. เรียกบริษัทประกันแจง เหตุเบี้ยประกัน EV แพง ชี้ ควรได้ส่วนลดเบี้ยตามสิทธิ

คปภ. เรียกบริษัทประกันภัยชี้แจง กรณีใช้ระดับพฤติกรรมขับขี่รับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ย้ำผู้เอาประกันภัยควรได้ส่วนลดเบี้ยตามสิทธิ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เรียกบริษัทประกันภัยเข้าชี้แจงกรณีการใช้ปัจจัยระดับพฤติกรรมการขับขี่ ในการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า หลังคำสั่งนายทะเบียนใช้บังคับมากกว่า 1 ปี พบส่วนใหญ่ยังมีการต่ออายุโดยใช้ระดับพฤติกรรมการขับขี่ที่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะไม่มีการเคลมหรือเป็นฝ่ายถูกในการเกิดเหตุ ย้ำผู้เอาประกันภัยควรได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดเบี้ยประกันภัยที่พึงได้
สำนักงาน คปภ. รายงานว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2566 เรื่อง ให้ใช้ แบบ ข้อความ และ พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 กำหนดให้บริษัทประกันภัยใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าตามคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว โดยได้มีการกำหนดให้เป็นแบบ “ระบุชื่อผู้ขับขี่” สำหรับการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยมี ความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการกำหนดให้ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีเพิ่มเติมด้วย
ทั้งนี้ เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ที่คำสั่งนายทะเบียนได้มีผลใช้บังคับ สำนักงาน คปภ. จึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลการรับประกันภัยจากระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) พบว่า มีบริษัทประกันภัยที่มีการใช้ระดับพฤติกรรมการขับขี่ในการรับประกันภัยจำนวน 13 บริษัท แต่ส่วนใหญ่ยังมีการต่ออายุโดยใช้ระดับพฤติกรรมการขับขี่ที่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะไม่มีการเคลมหรือเป็นฝ่ายถูกในการเกิดเหตุ โดยสำนักงาน คปภ. ได้มีการเรียกคณะกรรมการหรือผู้แทนบริษัทรายหนึ่งเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงสำหรับข้อมูลการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการรับประกันภัย อุปสรรคปัญหา และผลการรับประกันภัยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการสื่อสารกับผู้เอาประกันภัยให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ส่วนลดเบี้ยประกันภัยที่พึงได้ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยอาจไม่ทราบว่าการระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราส่วนลดตามระดับของผู้ขับขี่ที่มีการระบุชื่อไว้ด้วย แต่จะต้องยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่แต่ละราย หรือสามารถแสดงข้อมูลระดับพฤติกรรมการขับขี่ของตนเองให้แก่บริษัทก็ได้
ในการนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการกำชับให้บริษัทต้องปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนอย่างเคร่งครัด โดยควรแจ้งสิทธิประโยชน์ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้ขับขี่อาจได้รับทราบอย่างครบถ้วน และต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบระดับพฤติกรรมการขับขี่ เพื่อนำไปสู่การได้รับข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยควรมีเอกสารหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการข้างต้นของบริษัทเพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีมีข้อร้องเรียนหรือโต้แย้ง พร้อมกันนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เน้นย้ำให้บริษัทประกันภัยดำเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบ โดยมิให้ผู้เอาประกันภัยเสียสิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาปทั้งระบบ
“สำนักงาน คปภ. ขอให้ความมั่นใจว่า จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้วยความเป็นกลาง รอบคอบ และเคร่งครัด โดยยึดประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นหลักสูงสุด หากตรวจพบว่าบริษัทประกันภัยรายใดดำเนินการ ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อให้ระบบประกันภัยของประเทศยังคงมีเสถียรภาพ โปร่งใส และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนในระยะยาว”
ทั้งนี้ การลดเบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามสิทธิขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ส่วนลดประวัติดี (สูงสุด 40%) และส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่ (สูงสุด 40%) นอกจากนี้ ประกันรถ EV มีเงื่อนไขเฉพาะที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป โดยจะมีการปรับลดความคุ้มครองแบตเตอรี่ตามอายุการใช้งาน (ลดลงปีละ 10%) และเงื่อนไขการระบุชื่อผู้ขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก