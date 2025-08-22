เศรษฐกิจ

บอร์ด ไฟเขียวตั้ง ธวัชชัย สำราญวานิช นั่งเอ็มดี EGCO Group คนใหม่

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ประกาศแต่งตั้ง นายธวัชชัย สำราญวานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน ดร.จิราพร ศิริคำ ที่จะเกษียณอายุและสิ้นสุดสัญญาจ้างในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป การแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ปัจจุบันนายธวัชชัย สำราญวานิช ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และทำหน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนระบบไฟฟ้า ตลอดจนนวัตกรรมพลังงาน และ Smart Technology รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทำให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกทั้งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการลงทุนของ EGCO Group เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 จึงมีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของ EGCO Group อย่างต่อเนื่อง

นายธวัชชัย สำราญวานิช จะสานต่อการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group ตามกลยุทธ์ “Triple P” ที่มีเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่ง 3 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ ผ่านการลงทุนทั้งรูปแบบการควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions – M&A) และการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ (Greenfield) ตลอดจนแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง โดยต่อยอดและเน้นการลงทุนในประเทศที่มีฐานธุรกิจและพันธมิตรอยู่แล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และสานต่อการลงทุนภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Asset Recycling) และการปรับเปลี่ยนองค์กร ทุกมิติ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายธวัชชัย อายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science (Electrical Engineering) จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย อาทิ หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) หลักสูตร ESG Leadership และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน เป็นต้น

