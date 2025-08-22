หวยเกษียณ ผนึก TrueMoney – AIS – ShopeePay ขยายช่องทางซื้อสลาก ครบทุกขั้นตอน

เผ่าภูมิ เดินหน้า หวยเกษียณ ผนึก TrueMoney – AIS – ShopeePay ขยายช่องทางซื้อสลาก เปิดบัญชี เช็คยอดออม และตรวจรางวัล
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือกับ 3 แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของไทย ได้แก่ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วย น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมงาน เพื่อยกระดับการออมของคนไทยเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมทำให้การเปิดบัญชีและซื้อ “สลาก กอช.” หรือ “หวยเกษียณ” ผ่านมือถือผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล TrueMoney, myAIS และ ShopeePay เพิ่มเติมจากแอปพลิเคชัน กอช.
ดร.เผ่าภูมิ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้การออมผ่านการเปิดบัญชีและซื้อ “หวยเกษียณ” ได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงพี่น้องประชาชน ตนยินดีที่วันนี้มีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลมาร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญนี้ไปด้วยกัน เพื่อสร้างความมั่นคงยามเกษียณให้กับพี่น้องประชาชน โดยความร่วมมือในวันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการซื้อหวยเกษียณสามารถเปิดบัญชี ซื้อสลาก เช็คยอดเงิน และตรวจรางวัล ผ่านแอปพลิเคชัน กอช., TrueMoney, myAIS และ ShopeePay ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้การออมกลายเป็นเรื่องเข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล ความร่วมมือนี้ยังช่วยให้คนไทยเข้าถึงการออมตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคงในยามเกษียณ
นอกจากนั้น ต้นเดือนกันยายน เราจะเปิดตัวช่องทางการเปิดบัญชีและซื้อ “สลาก กอช.” หรือ “หวยเกษียณ” สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมอีกด้วย โปรดรอติดตาม
นายศุภวิทย์ หงส์อมรสิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า“ShopeePay รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ กอช. และพันธมิตรดิจิทัลชั้นนำ เพื่อขยายช่องทางการออมของคนไทยผ่านโครงการสลาก กอช. เราเชื่อว่าการออมควรเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัล ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออมเงินได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ทุกสัปดาห์ เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีของ ShopeePay เชื่อมต่อบริการทางการเงินกับผู้คนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและสนับสนุนการออมระยะยาวอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่า หวยเกษียณ จะไม่เพียงทำให้การออมสนุกขึ้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยทุกคน”
นายรัชชานนท์ ชินพัณณ์ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า “ทรูมันนี่มีความตั้งใจที่จะเปิดตัว “หวยเกษียณ” ร่วมกับ กอช. ในเฟสแรก โดยจะเปิดให้ลูกค้าสามารถสมัครเปิดบัญชีเพื่อรอซื้อสลากได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ ทั้งนี้ได้ออกแบบ User Journey โดยคำนึงถึงความสะดวกและความรวดเร็วในการสมัครใช้งานเป็นหลัก นอกจากนี้ ทรูมันนี่ยังมีแผนจัดทำ แคมเปญโปรโมชันเพื่อส่งเสริมการออม ควบคู่ไปกับการสื่อสารสร้างการรับรู้ รวมถึง แผนความร่วมมือกับ กอช. ในการทำสื่อออนไลน์และแคมเปญต่างๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้งยังเตรียมเดินหน้าพัฒนา ฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในระยะยาว ที่ผ่านมา ทรูมันนี่ได้ให้บริการ กอช. แก่กลุ่มนักเรียนและผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตั้งแต่ปลายปี 2566 จนถึงปัจจุบันมียอดเงินฝากรวมกว่า 120 ล้านบาท โดยในปัจจุบันยอดสมัครบัญชีใหม่ช่องทางออนไลน์ของ กอช. มากกว่า 50% มาจากทรูมันนี่ เรารู้สึกยินดีที่วันนี้มีผู้ให้บริการรายใหม่ๆ มาร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญนี้ไปด้วยกัน เพื่อทำให้คนไทยทุกคนสามารถเริ่มออมได้ง่ายขึ้น และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง”
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายอัจฉริยะ เรามุ่งยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย ควบคู่กับการสนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยเฉพาะการออมเงินกับ กอช. ที่เราได้ร่วมขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสมัครสมาชิก เช็กยอด และส่งเงินออมได้สะดวกบนสมาร์ทโฟน ผ่านแอปพลิเคชัน myAIS ทำให้การออมเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และช่วยสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อสอดรับกับยุคดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และการเสริมสร้าง Digital Financial Literacy เอไอเอสจึงพัฒนา myAIS ให้เป็นศูนย์กลางด้านการเงินดิจิทัล พร้อมต่อยอดสู่บริการใหม่อย่างการจำหน่าย สลาก กอช. หรือ หวยเกษียณ ในช่วงปลายปี ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่พลิกพฤติกรรมการลุ้นโชคของคนไทย ให้กลายเป็นแรงจูงใจในการออมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”