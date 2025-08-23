คมนาคมยัน 25 สิงหาฯนี้ ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ลุ้น 1ต.ค.เริ่มใช้ตามแผน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), พ.ร.บ.การขนส่งทางราง และ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม โดยบางฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขณะที่บางฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า คาดว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นราว 30-35% หรือกว่า 10 ล้านคนต่อปี ขบวนรถปัจจุบันมีเพียงพอรองรับผู้โดยสาร เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดงมีอยู่ 25 ขบวน ปัจจุบันใช้งานจริง 20 ขบวน ยังเหลือสำรองให้เพิ่มบริการได้ ยังเตรียมจัดหารถโดยสารอีวีใหม่ 1,500 คัน และรถมินิบัสขนาดเล็กเพื่อทำหน้าที่ฟีดเดอร์เชื่อมสถานีรถไฟฟ้า พร้อมปรับเส้นทางรถ ขสมก. และจัดพื้นที่จอดเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
“กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 จะส่งผลต่อการเดินหน้ารถไฟฟ้า 20 บาทหรือไม่นั้น มองว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดเข้ามา ก็จะสานต่อนโยบายนี้แน่นอน ส่วนการซื้อคืนรถไฟฟ้าจากเอกชน ยังเดินหน้าได้ตามกรอบเวลา โดยงบประมาณและแหล่งเงินทุนที่จะนำมาดำเนินการนั้น ต้องรอการแถลงจากนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยว เช่น กระทรวงการคลัง สภาพัฒน์” นายสุรพงษ์ กล่าว
ด้านนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับข้อสงสัยนโยบาย 20 บาท ตลอดสาย จะใช้ทันวันที่ 1 ตุลาคมนี้หรือไม่ ฝ่ายบริหารของกระทรวงคมนาคมได้มีการพูดคุยประสานงานกับทุกหน่วยงาน ทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง เพื่อหาทางออกในการผลักดันโครงการนี้ และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำลังหาทางอยู่ และพอพ้นเดือนนี้ไป คงจะบอกได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป
“ยืนยันว่าโครงการเดินหน้าต่อแน่นอน ส่วนวัน เวลา วิธีการ คงต้องรอการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ชัดเจนอีกครั้ง แต่จะเริ่มต้นจากวันที่ 25 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผูกบัตร EMV และบัตร Rabbit ในแอพพลิเคชั่นทางรัฐ ซึ่งไม่มีการจำกัดสิทธิในการลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนได้เรื่อยๆ เป็นสัญญาณชัดเจนว่าโครงการนี้เดินหน้าแน่นอน” นายกฤชนนท์กล่าว