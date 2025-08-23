พลังงาน ชี้โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม ต้นแบบพลังงานแห่งอนาคต
นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม “โครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพฯ ว่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและต้นแบบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
กระทรวงพลังงานมุ่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ ตามนโยบายพลังงานของประเทศ การพาคณะสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขยะหนองแขมในวันนี้ เพื่อต้องการให้เห็นการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพฯ ซึ่งมีปริมาณมหาศาลในแต่ละวัน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นประโยชน์ สามารถกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสุขาภิบาล ลดการฝังกลบ และยังได้ผลพลอยได้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศ ถือเป็นโมเดลที่สามารถนำไปต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ ได้
สำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการจากผู้บริหารบริษัท
ซีแอนด์จี เอนไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานจริง ตั้งแต่จุดรับขยะ บ่อพักขยะเพื่อลดความชื้น ห้องควบคุมการเผาไหม้ ไปจนถึงระบบผลิตไฟฟ้าและระบบบำบัดมลพิษที่ทันสมัย
ทั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ได้พาสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพฯ ดำเนินการโดย บริษัท ซีแอนด์จี เอนไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงกำจัดขยะที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วย นับว่าเป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการขยะของ กทม. ซึ่งมีปริมาณสูงกว่า 10,000 ตันต่อวัน ครึ่งหนึ่งเป็นขยะจากเศษอาหาร โดยโรงงานแห่งนี้มีศักยภาพในการกำจัดขยะได้ 500 ตันต่อวัน และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.8 เมกะวัตต์ (MW) ด้วยเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับที่อุณหภูมิสูง 850-1,100 องศาเซลเซียส ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และปลอดภัย
นอกจากนี้ โรงงานยังมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม ทั้งการนำเถ้าหนักจากการเผาไปใช้ประโยชน์ทำอิฐบล็อกปูถนน และการกำจัดเถ้าเบาอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำและเสียง ซึ่งผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานภาครัฐ ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาขยะและได้ประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของกระทรวงพลังงาน โรงไฟฟ้าขยะนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อีกด้วย