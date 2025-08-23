เศรษฐกิจ

ทีดีอาร์ไอ ประเมินเศรษฐกิจไทย หลังภาษีทรัมป์ ไม่ใช่วิกฤต แต่เป็นหนังชีวิต ซึมยาว โตช้า

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ภายใต้แรงกดดันจากมาตรการตอบโต้ทางภาษี (Reciprocal Tariffs) ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยที่ไม่ใช่วิกฤต แต่เป็นหนังชีวิต จะซึมยาว โตช้าๆ และนาน เป็นอีกบริบทต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ ไม่ใช่แค่ไทย แต่เป็นทั่วโลก และครั้งนี้เมื่อธุรกิจเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนเลย เพราะการโยกย้ายการลงทุนแต่ละครั้ง เมื่อย้ายแล้วต้องอยู่ยาว 10-20 ปี ที่ผ่านมามีการลงทุนย้ายมาไทยค่อนข้างมาก จากข้อมูลสำนักงานส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) อนุมัติการลงทุนปี 2566-2567 สูงเป็นประวัตการณ์และครึ่งแรกปี 2568 เพิ่มขึ้น 75% โดย 50% เป็นนักลงทุนจากจีน ส่วนอุตสาหกรรมเป็นอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์อีวี ดาต้าเซ็นเตอร์ และอีก 2-3 ปีข้างหน้าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) จะมีการลงทุนเข้ามามาก เวฟแรกที่ดินนิคมอุตสาหกรรมจะมีความต้องการสูงขึ้น ตามมาด้วยเวฟที่สองที่อยู่อาศัยสำหรับคนทำงาน

“เศรษฐกิจไทยปี 2568 ครึ่งปีแรกการส่งออกเติบโตถึง 14% ผลจากการเร่งส่งออกก่อนภาษีทรัมป์มีผล แต่ครึ่งปีหลังจะชะลอตัวลง ทั้งปีคาดว่าส่งออกจะโตแค่ 1% เมื่อส่งอออกไม่ดี กระทบกำลังซื้อในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจไทยจะโตช้า และต้องอยู่กับมันไปอีกหลายปี”ด ร.กิริฎากล่าว

ดร.กิริฎากล่าวว่า ภาพของเศรษฐกิจไทยในบริบทเศรษฐกิจโลกจากสงคราม ภาษีทรัมป์ มีการชะลอตัวจากภาคการส่งออกที่รายได้ลดลง ราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง เงินเฟ้อจะต่ำระดับกว่า 1% ส่งผลอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 4 ครั้งตั้งแต่ปลายปี 2567 ล่าสุดอยู่ที่ 1.50% และน่าจะถึงเวลาที่ธปท.จะลดอีกอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้และต้นปีหน้าอาจจะเหลือ 1% เพื่อประคองเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงและหนี้สินครัวเรือนยังสูง แม้ดอกเบี้ยมีทิศทางขาลงแต่แบงก์ยังไม่ปล่อยกู้เพิ่ม สำหรับค่าเงินบาทคาดว่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยถึงสิ้นปีอยู่ที่ 33.50-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากรายได้การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ลดลง ขณะที่การเบิกจ่ายภาครัฐยังล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ แม้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 1.15 แสนล้านบาท

สำหรับเศรษฐกิจปี2569 โตช้ากว่าปีนี้ เพราะหนี้ครัวเรือนยังสูง 90% แม้ในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2568 จะลดลงเล็กน้อย แต่เป็นการลดลงจากที่แบงก์ไม่ปล่อยกู้ จึงยังมองไม่ออกว่ากำลังซื้อคนไทยจะโตได้อย่างไร ขณะที่การท่องเที่ยวชาวต่างชาติคงฟื้นตัวยาก แม้นักท่องเที่ยวไทยกลับไปเกินระดับโควิดแล้ว แต่ยังไม่ได้ช่วยอะไรมา เพราะ 1 ใน 3 ของรายได้ท่องเที่ยวมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมองว่าปีหน้าจำนวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาเท่ากับปี 2567 คงอีกนานจะกลับแตะ 40 ล้านคน ดังนั้นจึงมองว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมเป็นการฟื้นตัวแบบ k-shaped โดยปี 2568 ขยายตัวที่ 1.5-2% และขยายตัวที่ 1.7-1.8%ในปี 2569 ”ดร.กิริฎากล่าว