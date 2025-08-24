พณ.หนุนพลอยเมืองจันท์ ชูมหานครอัญมณีโลก เอกชนจี้รัฐเร่งปั๊มศก.แนะฟื้นคนละครึ่ง-บูมท่องเที่ยว

พณ.หนุนพลอยเมืองจันท์ ชูเป็นมหานครอัญมณีโลก ด้านเอกชนจี้รบ.เร่งปั๊มศก.แนะฟื้นคนละครึ่ง-บูมท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเยี่ยมชมการซื้อขายพลอย ณ ตลาดกลางพลอยนานาชาติ และประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
บรรยากาศการลงพื้นที่เต็มไปด้วยความคึกคัก นายจตุพรและนายสุชาติได้พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมเยี่ยมชมการเจียระไนพลอยโดยช่างฝีมือในท้องถิ่น รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และวิจัยอัญมณีของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานการตรวจสอบที่เทียบเท่าระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ
นายจตุพรกล่าวว่า จันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งอัญมณีของโลกที่มีชื่อเสียงยาวนาน แต่ปัจจุบันเผชิญความท้าทายจากปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน ต้องนำเข้าจากประเทศโมซัมบิกและประเทศอื่นๆ ขณะที่ตลาดหลักอย่างจีนชะลอตัวหลังวิกฤตโควิด-19 และยังมีมาตรการภาษีของสหรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้า ทำให้ภาคเอกชนต้องหาตลาดใหม่ๆ รองรับ
“รัฐบาลพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งเปิดตลาดใหม่ และส่งเสริมผ่านงานแสดงสินค้าอย่าง Bangkok Gems & Jewelry Fair รวมถึงมอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกช่วยหาทั้งตลาดและวัตถุดิบใหม่ เราต้องการให้เมื่อคนพูดถึงอัญมณี ต้องนึกถึงจันทบุรี และผลักดันจังหวัดนี้ให้เป็นมหานครแห่งอัญมณีอย่างแท้จริง” นายจตุพรกล่าว
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ จ.จันทบุรี โดดเด่นไม่ใช่วัตถุดิบเท่านั้น แต่คือทักษะฝีมือการเจียระไนของแรงงานไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก รัฐบาลจึงต้องช่วยดูแลให้แรงงานฝีมือมีรายได้ที่เหมาะสม และรักษามาตรฐานการผลิตไว้ เพื่อให้ตลาดพลอยไทยยังคงเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระยะยาว โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันการขยายตลาดไปยังจีน ยุโรป และตะวันออกกลาง ซึ่งมีกำลังซื้อสูง
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดโรดโชว์ในหัวเมืองสำคัญ การเชิญผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้ามา จ.จันทบุรี การฝึกอบรมด้านการออกแบบและการตลาดออนไลน์ รวมถึงประสานงานกับผู้นำเข้ารายใหญ่ในสหรัฐ ที่แสดงความสนใจลงทุนในไทยเพราะเล็งเห็นศักยภาพด้านแรงงานฝีมือ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้
ขณะที่นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ว่าภาพรวมยังเต็มไปด้วยความท้าทาย โดยเฉพาะผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว การท่องเที่ยวที่ไม่ฟื้นตัวเต็มที่ รวมถึงกำลังซื้อภายในประเทศที่อ่อนแรงลง ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและแรงกดดันที่ภาคเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง
นายธนิตกล่าวว่า สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา มองว่าหากรัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตจีดีพีในปีนี้ไว้ที่ระดับประมาณ 2% ขึ้นไป รัฐบาลจะต้องเร่งเดินหน้ามาตรการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่เคยพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ “คนละครึ่ง” ควรนำมากลับมาใช้เพราะช่วยเพิ่มกำลังซื้อในประเทศได้จริง และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศที่ช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการมาตรการเหล่านี้แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ก็เป็นกลไกสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจระยะสั้น ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น และช่วยประคองภาคธุรกิจไม่ให้ซบเซาหนักไปกว่านี้