“เอกนัฏ” ลงพื้นที่นครสวรรค์ เผยดีพร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เยี่ยมชม 3 ชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอเก้าเลี้ยว บรรพตพิสัย และชุมแสง ว่า รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ และมาตรการภาษี นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพให้กับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั่วประเทศ โดย กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้ายกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยในทุกระดับ ผ่านการผลักดัน “ซอฟต์พาวเวอร์อาหาร” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่โดดเด่นในฐานะประตูสู่ภาคเหนือ มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการคมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภค และการใช้ทำเกษตรกรรม ส่งผลให้จังหวัดนครสวรรค์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทางชีวภาพ และมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและพืชผลทางการเกษตร รวมถึง มีรากฐานแข็งแกร่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างมีเสน่ห์และสามารถต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์ในระดับสากล
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต้องสร้างพลังแห่งสมดุลครอบคลุมทั้ง 4 มิติ สำคัญ ทั้งความสามารถในการแข่งขัน การยอมรับจากชุมชนและสังคม ตอบโจทย์กติกาสากลด้านสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) เร่งเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (Crop) อาหารพื้นถิ่น (Food) หัตถกรรมพื้นบ้าน (Craft) สมุนไพรประจำถิ่น(Herb) และวัสดุพื้นถิ่น (Material) ด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
รวมถึงสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ผ่านการสร้างแบรนด์และนำเสนอเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิต ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดการสร้างรายได้และสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย ซึ่งจะเป็นอีหหนึ่งกลไกเสริมสร้างการจ้างงานอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy) ได้อย่างยั่งยืน
น.ส.ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม) กล่าวเพิ่มเติมว่า ดีพร้อม ได้มุ่งเน้น ในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชนแต่ละพื้นที่ ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ผ่านกลยุทธ์ 4 ให้ ได้แก่ 1. ให้ทักษะใหม่ 2. ให้เครื่องมือทันสมัย 3. ให้โอกาสโตไกล และ 4. ให้ธุรกิจที่ดีคู่ชุมชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
โดย ดีพร้อมได้เข้าไปส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการดึงอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอด ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับจังหวัดนครสวรรค์มีศักยภาพที่น่าสนใจใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเกษตรกรรมและอาหาร ด้านโลจิสติกส์ และด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมและอาหาร เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงมีพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ข้าว ผลไม้ และพืชผักสวนครัวต่าง ๆ
ดีพร้อมมองเห็นโอกาส ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยการนำทรัพยากรและวัตถุดิบพื้นถิ่นผนวกกับอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพเสริมไปสู่อาชีพหลักให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผ่าน “โครงการเสริมทักษะอาชีพ สู่ Soft Power ชุมชน ให้ดีพร้อม จ.นครสวรรค์” ในพื้นที่ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว ชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย ชุมชนอำเภอชุมแสง โดยมุ่งเน้นการให้ทักษะ องค์ความรู้ และเครื่องมือที่จำเป็นในการยกระดับอาหารไทยผ่านการส่งเสริมการใช้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัตถุดิบท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ข้าวเม่าทอด หมูแดดเดียวสมุนไพร กาแฟโบราณ
ขณะเดียวกัน ยังมีการฝึกอบรม การทำสปาเท้าสมุนไพร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง ช่วยชาวบ้านได้ต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
“ดีพร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ – เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจชุมชนและเกิดกระจายรายได้อย่างทั่วถึง อันจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงในอนาคต” น.ส.ณัฏฐิญา กล่าวทิ้งท้าย