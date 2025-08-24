จตุพร ควง สุชาติ ลงพื้นที่จันทบุรี เร่งแก้ปัญหาลำไย-ค้าชายแดน-แรงงาน จ่อถกทูตจีน

“จตุพร” ควง ”สุชาติ“ นำพาณิชย์ลงพื้นที่จันทบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เร่งแก้ปัญหาลำไย-ค้าชายแดน-แรงงาน จ่อถกทูตจีน พร้อมสั่งทูตพาณิชย์หาตลาดเพิ่ม ย้ำความเดือดร้อนประชาชนรอไม่ได้
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและปัญหาการส่งออกลำไย ณ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ต.หนองบัว อ.เมือง จันทบุรี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมด้วย
ที่ประชุมได้หารือถึงข้อเสนอจากภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการค้าของจังหวัดจันทบุรีที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ การขาดแคลนแรงงานในสวนลำไย และปัญหาการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ในลำไยส่งออกไปจีนเกินมาตรฐาน จนถูกตีกลับหลายตู้สินค้า ส่งผลให้ล้งรับซื้อหยุดชะลอการดำเนินงาน และเกษตรกรขาดสภาพคล่องทางการเงิน
นายจตุพร กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้และพร้อมบูรณาการทำงานร่วมทุกภาคส่วน โดยในสัปดาห์หน้าจะหารือกับเอกอัครราชทูตจีน เพื่อผลักดันให้มีทางออกที่เหมาะสมในการส่งออกลำไยไทย แม้จะเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะเป็นกฎของทางการจีน แต่รัฐบาลไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ ขณะเดียวกันยังมีมาตรการเร่งระบายผลผลิตภายในประเทศภายใต้นโยบาย ‘ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย’ รวมถึงเร่งหาตลาดใหม่และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการแก้ปัญหาลำไยแล้ว กระทรวงพาณิชย์ จะประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานลำไยอย่างเร่งด่วน โดยจะผลักดันให้แรงงานชายแดนเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานด้านแรงงานและความมั่นคงเพื่อหามาตรการรองรับในระยะยาว อีกทั้งยังจะประสานงานกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดจันทบุรีจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องทำอย่างจริงจัง ไม่แบ่งฝ่ายการเมือง และไม่ปล่อยให้ข้าราชการเกียร์ว่าง เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาลำไยจำเป็นต้องร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเจรจาระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลกับจีน พร้อมทั้งเสนอให้ผลักดันแรงงานชายแดนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเพื่อรองรับฤดูเก็บเกี่ยว และเปิดตลาดใหม่ เช่น อินเดีย รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้สำคัญของจังหวัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพรและนายสุชาติยังได้ร่วมกันปลูกต้นตีนเป็ดแดงบริเวณทางเข้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เพื่อเป็นสัญลักษณ์การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนที่ดีที่สุดระดับโลกด้วย