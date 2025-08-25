ลงทะเบียนรฟฟ. 20 บาท วันนี้ ผ่านทางรัฐ-มั่นใจไม่ล่ม ‘จตุพร-เฮ้ง’ ลุยอุ้ม ‘ลำไย’

ลงทะเบียนรฟฟ20บ.วันนี้ ผ่านทางรัฐ-มั่นใจไม่ล่ม ‘จตุพร-เฮ้ง’ลุยอุ้ม’ลำไย’
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ จ.จันทบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตลาดสวนมะม่วง อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า ให้กำลังใจแก่พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนในพื้นที่ โดยตลาดสวนมะม่วงเป็นตลาดเช้าดั้งเดิมเปิดตั้งแต่ช่วงตีสองจนถึงเช้า เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลาย
สะท้อนวิถีชีวิตของคนจันทบุรีที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ชุมชนไว้อย่างชัดเจน เป้าหมายเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตลาดเครื่องชั่งมาตรฐานของกรมการค้าภายใน เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม และสร้างความมั่นใจในการซื้อขายสินค้า พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างโปร่งใส
“ได้ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า พร้อมยืนยันว่ากระทรวงจะเร่งเดินหน้ามาตรการดูแลผู้ประกอบการรายย่อย ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เพื่อให้ตลาดชุมชนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริง จะส่งเสริมตลาดชุมชน และไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย ส่งเสริมให้คนไทยสนับสนุนสินค้าผลิตในประเทศ อุดหนุนผู้ประกอบการรายย่อยและตลาดท้องถิ่น เพื่อหมุนเวียนรายได้ในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายจตุพรกล่าว
ขณะที่ นายกฤชนนท์ อัยยะปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมและโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 00.01 น. กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการลงทะเบียน ประชาชนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนภายในวันเดียว เนื่องจากไม่จำกัดสิทธิหรือจำนวนผู้ลงทะเบียน ประชาชนที่มีบัตรประชาชนไทย 13 หลัก สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย กำหนดคุณสมบัติดังนี้
นายกฤชนนท์ กล่าวว่า ข้อแรกต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และจะต้องใช้เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ในการลงทะเบียน ต่อมาผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ EMV Contactless (Visa/Mastercard) กับบัตร Rabbit Card ในการลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “ทางรัฐ” และสามารถลงทะเบียนบัตร EMV ได้ 1 ใบ และบัตร Rabbit Card ได้ 1 ใบเท่านั้น การใช้งานในระยะแรก จะให้บริการ 2 บัตรตามที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “ทางรัฐ” คือ บัตร Rabbit Card ใช้บริการได้ 4 สาย คือ สายสีเขียว, สีทอง, เหลือง, ชมพู
ขณะที่บัตร EMV Contactless ตามเงื่อนไขธนาคารที่เข้าร่วมให้บริการที่กำหนด ใช้บริการได้กับ 6 สาย คือ สายสีแดง, น้ำเงิน, ม่วง, ชมพู, เหลือง, แอร์พอร์ต เรลลิงก์ (ARL) ส่วนเยาวชนอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องการลงทะเบียน เนื่องจากเข้าเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดังนั้น ลงทะเบียนได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี