เปิดวิธี ลงทะเบียน รถไฟฟ้า 20 บาท ผ่านแอพพ์ทางรัฐ ใช้บัตรอะไร ย้ำไม่จำกัดสิทธิ เริ่มใช้จริง1ต.ค.นี้
กระทรวงคมนาคมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอพพลิเคชัน “ทางรัฐ” ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคมนี้ เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดสิทธิและจำนวนผู้ลงทะเบียน ทุกคนที่มีบัตรประชาชน 13 หลักสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเวลา
ล่าสุด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
- รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย
- บัตร 2 ใบ ไปได้ทุกสถานี
- ลดรายจ่าย คนไทยใช้ได้ทุกคน
- เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 25 สิงหาคม เป็นต้นไป
- อ่านขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ https://dg.th/20baht
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mrta.co.th/20baht
❓หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร 1111 หรือ Line official account : @gcc1111
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียนการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ EMV Contactless (Visa/Mastercard) กับบัตร Rabbit Card ในการลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “ทางรัฐ”
- ผู้ที่ลงทะเบียน 1 คน ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยจะต้องระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
- สามารถลงทะเบียนบัตร EMV ได้ 1 ใบ และบัตร Rabbit Card ได้ 1 ใบเท่านั้น
- เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม เป็นต้นไป (ไม่มีการจำกัดสิทธิ) โดยจะสามารถใช้บริการได้จริงตั้งแต่วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
บัตร Rabbit Card สามารถใช้บริการได้ 4 สาย คือ สายสีเขียว, สีทอง, เหลือง, ชมพู
บัตร EMV Contactless ตามเงื่อนไขธนาคารที่เข้าร่วมให้บริการที่กำหนด สามารถใช้บริการได้กับ 6 สาย คือ สายสีแดง, น้ำเงิน, ม่วง, ชมพู, เหลือง, แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL)
การใช้งานจะเสียค่าแรกเข้าการใช้บริการสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ทั้งนี้ผู้ใช้บริการหากทำการเปลี่ยนสายการเดินทางนอกสถานีจะจำกัดเวลา 30 นาที ส่วนหากอยู่ในสายเดิมจะจำกัดเวลา 180 นาที ซึ่งหากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะคิดค่าแรกเข้าใหม่ทันที