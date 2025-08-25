พปชร. มอง รฟฟ. 20 บาท ทำได้ยาก ชี้ รัฐเสี่ยงแบกหนี้แฝงระยะยาว แนะ ลดต้นทุนการเดินทาง-ตั้งกองทุนช่วยเหลือ แทน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายเศรษฐกิจ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายที่รัฐบาลประกาศว่าจะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ว่า เป็นไปได้ยาก เนื่องจากโครงสร้างสัญญาสัมปทานของแต่ละเส้นทางแตกต่างกัน และจะก่อภาระแก่งบประมาณโดยรัฐบาลจะต้องชดเชยรายได้แก่เอกชนจำนวนมหาศาล เบื้องต้นคาดไม่ต่ำกว่า 15,000–20,000 ล้านบาทต่อปี และจะเพิ่มขึ้นอีกมากตามการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า อีกทั้งยังติดปัญหา “ตั๋วร่วม” ที่ล่าช้ามานานอันจะเป็นอุปสรรคต่อการคิดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย รวมทั้งจะเป็นการชดเชยที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนที่เกินความจำเป็น
นายธีระชัย กล่าวว่า รัฐบาลอย่ายื้อเดินหน้านโยบายนี้เพียงเพื่อหวังคะแนนนิยม เพราะจะยิ่งซ้ำเติมประชาชนที่กำลังเผชิญภาระค่าครองชีพสูง และอาจมองว่ารัฐบาล “ให้สัญญาเกินจริง” จนนำไปสู่วิกฤตทางการคลังในอนาคต
นายธีระชัย กล่าวว่า สำหรับทางออกอย่างเป็นรูปธรรม ระยะสั้นให้รัฐอุดหนุนเฉพาะเส้นทางที่แรงงานใช้จำนวนมาก เช่น เส้นทางเชื่อมปริมณฑลเข้าสู่ย่านธุรกิจ โดยจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการเป็นรายหัวจำกัดห้วงเวลาเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นในวันทำงาน
ระยะกลางให้เร่งดำเนินการตั๋วร่วมเพื่อออกตั๋วในรูปแบบการ์ดให้แก่กลุ่มรายได้น้อยและแรงงานเหมือนแนวทางที่ประเทศพัฒนาแล้ว พร้อมจัดตั้ง “กองทุนระบบขนส่งสาธารณะ” ที่โปร่งใส เปิดเผยตัวเลขการใช้จ่าย เก็บเงินรายเดือนจากเจ้าของรถยนต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในลักษณะเก็บภาษีเฉพาะ (earmarked tax) เพื่อใช้อุดหนุนตรงผ่านการเพิ่มเครดิตในการ์ดตั๋วของแต่ละบุคคลโดยตั้งเป้าหมายให้ใช้เงินเฉพาะจากกองทุนฯ เพื่อลดภาระต่องบประมาณส่วนรวมให้เหลือน้อยที่สุด
“เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลข 20 บาท แต่คือความจริงใจในการบริหารเศรษฐกิจ หากรัฐบาลกล้าพูดความจริงและสร้างระบบที่ยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทั้งประเทศ จะได้ทั้งความเชื่อมั่นและผลลัพธ์ที่แท้จริง มากกว่าการเร่งสร้างภาพทางการเมือง” นายธีระชัย กล่าว