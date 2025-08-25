แม็คโคร-โลตัส ฉลองเดือนสิงหาสุดพิเศษ เติมเต็มความสุขให้ทุกคนในครอบครัว
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นางวรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานฟอร์เมชั่น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม็คโครและโลตัส เดินหน้าสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบประสบการณ์แห่งความสุขและความทรงจำดี ๆ แด่ลูกค้าคนสำคัญและคุณแม่ทุกท่าน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 36 ปี แม็คโคร และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 2568 ที่จัดขึ้นพร้อมกันในหลายสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นและน่าจดจำกับแคมเปญพิเศษ “ว้าวทุกดีล ช้อปคุ้มได้ทุกวัน” มอบสินค้าราคาสุดคุ้ม ทั้งอาหาร ของใช้ในครัวเรือน จากแบรนด์ดังมากมายให้เลือกสรรอย่างจุใจ พร้อมเสิร์ฟสินค้าแม็คโคร เฮาส์แบรนด์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ในราคาคุ้มค่า เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า
ด้านโลตัส จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้แคมเปญ “วันแม่รักแม่ที่ 1 ที่โลตัส เพื่อให้โลตัสได้เป็นพื้นที่ในโอกาสแสดงความรักต่อแม่” เพียงมากอดแม่ในวันแม่โชว์ให้พนักงานดูก็แลกรับฟรีไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ! ที่โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ โลตัส โก เฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ร่วมรายการ แต่หากเป็นโลตัส โก เฟรช ใกล้บ้านก็สามารถแวะไปกอดแม่ รับฟรี นมแอนลีนที่ร่วมรายการได้อีกด้วย รวมทั้งโลตัสยังมีโปรสินค้าดี ๆ มากมายให้ลูก ๆ ได้เลือกซื้อสินค้าเป็นของขวัญมอบของแทนใจ นอกจากนี้โลตัส ได้ร่วมกับ ศรีจันทร์ แบรนด์ผู้นำ T-Beauty ที่ครองใจคนไทยมายาวนานกว่า 77 ปี ร่วมจัดกิจกรรม “วันแม่ให้แม่สวย…เป็นพิเศษ” มอบของขวัญแทนใจแด่คุณแม่ทุกท่าน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในทุกเจนเนอเรชั่นและทุกบทบาท
“แคมเปญนี้ไม่เพียงเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ แต่ยังเป็นการส่งต่อความสุขและเป็นพื้นที่ให้ครอบครัวแสดงความรักต่อกัน สร้างรอยยิ้มแด่คุณแม่และทุกคนในครอบครัว เพราะเรามองว่าความรักและความห่วงใย คือคุณค่าที่งดงามที่สุดในชีวิต เมื่อคุณแม่มีความสุข ครอบครัวก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวก และนี่คือหัวใจสำคัญที่เราต้องการร่วมแบ่งปันให้สังคมไทย ผ่านทุกกิจกรรมและบริการที่เรามอบให้”
รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ กล่าวว่า ปีนี้ศรีจันทร์ได้ร่วมกับ Lotus’s ในการมอบของขวัญสุดพิเศษ แด่คุณแม่ทุกท่าน เราเชื่อว่าความสุขของคุณแม่ทุกคน เริ่มจากการได้ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ รู้สึกว่าสวย สดใส และมีคุณค่า ศรีจันทร์ขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ที่อยู่เคียงข้างคุณแม่ทุกคนในวันพิเศษนี้ ผ่านแคมเปญ Lotus’s x SRICHAND