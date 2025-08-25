SRTA เปิดจอง บ้านเพื่อคนไทย เชียงใหม่ เฟส 2 ผุดคอนโด Low Rise 8 ชั้น ผ่อนเดือนละ 4 พัน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม รายงานข่าวจาก บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อสท.) หรือ SRTA แจ้งว่า SRTA เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจองสิทธิโครงการ “บ้านเพื่อคนไทย” จังหวัดเชียงใหม่นำร่องเพิ่มเติม ในวันนี้ (25ส.ค.) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เนื่องจากมีประชาชนทั่วไปแสดงความสนใจในการจองสิทธิ และผ่านการประเมินสินเชื่อขั้นต้น (Pre-approve) ในโครงการฯ นำร่องระยะที่ 1 จำนวน 24,860 คน ซึ่งมากกว่าจำนวนบ้านเดี่ยวที่มีอยู่เพียง 34 หลัง ดังนั้น เพื่อสอดรับกับความต้องการของประชาชน SRTA จึงดำเนินการเปิดตัวโครงการ “บ้านเพื่อคนไทย” จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมจากโครงการฯ นำร่องระยะที่ 1 ที่เป็นรูปแบบบ้านเดี่ยว ซึ่งดำเนินการก่อสร้างบนขนาดที่ดิน 7.97 ไร่
ทั้งนี้สำหรับโครงการ “บ้านเพื่อคนไทย” จังหวัดเชียงใหม่นำร่องเพิ่มเติม จะเป็นในรูปแบบคอนโดมิเนียม ดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินขนาด 3.5 ไร่ เป็นรูปแบบคอนโดมิเนียม (Low Rise) 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 250 ยูนิต โดยมีห้อง 2 ขนาด ได้แก่ ห้อง 30 ตร.ม. (60%) และห้อง 45 ตร.ม. (40%) คาดว่าผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ 4,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่) สำหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้จองสิทธิในโครงการฯ สามารถลงทะเบียนจองสิทธิได้ที่ www.บ้านเพื่อคนไทย.th ในระหว่างวันที่ 25 -31 ส.ค. ตั้งแต่ 09.00น. ถึง 24.00 น.วันที่ 31 ส.ค. รวมระยะเวลา 7 วัน
โครงการ บ้านเพื่อคนไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ใกล้สถานีรถไฟเชียงใหม่ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2569 และสามารถเปิดให้เข้าอยู่ได้ภายในปี 2570 เป็นการนำที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มาดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กลุ่มคนเริ่มต้นทำงาน (First Jobber) และผู้มีรายได้ปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่เข้าถึงได้ ในทำเลที่เดินทางสะดวก ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ลดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย และค่าเดินทางของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงระบบการขนส่งสาธารณะทางราง
สำหรับคุณสมบัติผู้ซื้อสิทธิ โครงการ “บ้านเพื่อคนไทย” พื้นที่ จ.เชียงใหม่ เฟส 2
• เป็นผู้มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ณ วันลงทะเบียน
• เป็นผู้มีรายได้ ณ วันลงทะเบียน ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน
• ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจใช้พักอาศัยได้ทุกประเภท
• ไม่เป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนจองสิทธิในโครงการ “บ้านเพื่อคนไทย” ครั้งที่ 1
• ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน จ.เชียงใหม่
เงื่อนไขผู้ซื้อสิทธิ โครงการ “บ้านเพื่อคนไทย” พื้นที่ จ.เชียงใหม่ เฟส 2
• ผู้ซื้อสิทธิ 1 ท่าน มีสิทธิจองอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างได้ 1 หน่วย ต่อ 1 โครงการเท่านั้น แต่หากการพิจารณาให้สิทธิในโครงการใดเสร็จสิ้นไปแล้ว และไม่ได้สิทธิ สามารถใช้สิทธิจองอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอีกครั้งในจังหวัดเดิมได้
• ห้ามโอนสิทธิในโครงการบ้านเพื่อคนไทยภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนสิทธิ
• ห้ามนำอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านเพื่อคนไทยไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ หรือทำนิติกรรมในลักษณะต่างตอบแทน เพื่อให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์ในอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ซื้อสิทธิ
• หากความปรากฏว่าผู้ซื้อสิทธิขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง โดยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในโครงการบ้านเพื่อคนไทย บอกเลิกสัญญา หรือปรับอัตราผลตอบแทนตามเหตุ และปัจจัย
• หากความปรากฏว่าผู้ซื้อสิทธิมีพฤติการณ์ปรากฏให้เห็น หรือเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีรายได้เกินกว่า 50,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิในโครงการบ้านเพื่อคนไทย บอกเลิกสัญญา หรือปรับอัตราผลตอบแทนตามเหตุและปัจจัย
• เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
• สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น