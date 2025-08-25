ลุยแก้ พ.ร.บ.ธอส.ช่วยลูกหนี้ 2 หมื่นราย แก้หนี้นอกระบบ-เล็งเพิ่มทุน ปล่อยสินเชื่อใหม่
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ซึ่งมีนายจักรพงษ์ แสงมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธอส. คือการแก้หนี้บ้าน ทั้งหนี้เดิมที่มีปัญหา และหนี้ใหม่ที่ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ โดยหนี้เดิมที่ประชุมให้ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารธอส. เพื่อให้รวมหนี้บ้านกับหนี้อื่นๆได้ โดยใช้หลักทรัพย์เดิมค้ำประกัน เนื่องจากธอส.ดูแลหนี้บ้านและมีลูกหนี้ที่หยุดผ่อน เนื่องจากผ่อนไม่ไหว เพราะมีทั้งหนี้บัตรเครดิต หนี้นอกระบบ ทำให้เป็นเอ็นพีแอลและถูกฟ้องดำเนินคดี ซึ่งธอส.พร้อมเข้าไปช่วยเหลือ โดยปัจจุบันพบว่า ลูกหนี้ธอส.ที่มีปัญหาดังกล่าวอยู่ประมาณ 20,000 ราย มูลค่าหนี้เฉลี่ย 1.5-2 ล้านบาทต่อราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 30,000-40,000 ล้านบาท
“ที่ผ่านมา พ.ร.บ. ธอส.สามารถกู้เพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัย รวมถึงตกแต่งและซ่อมแซมได้เท่านั้น แต่หากแก้พ.ร.บ.จะทำให้ลูกหนี้สามารถนำหนี้อื่นๆทั้งบัตรเครดิต หนี้รถ หนี้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูง มารวมกับหนี้บ้านที่ยังเหลือ และขอสินเชื่อกับธอส.ใหม่ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าได้ เพราะเราคิดเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะทำให้ลูกหนี้ผ่อนบ้านต่อได้และปิดหนี้อื่นๆได้ด้วย ทั้งนี้การดำเนินการนั้น ยังต้องมีกระบวนการผ่านขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้อง แต่ธอส.จะพยายามหาช่องทางเพื่อเร่งรัดให้ทันกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขหนี้ครัวเรือนทั้งระบบ”นายกมลภพกล่าว
นายกมลภพกล่าวว่า ส่วนการปล่อยสินเชื่อใหม่ ที่ประชุมให้ ธอส.เพิ่มทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อขยายวงเงินการปล่อยสินเชื่อใหม่มากขึ้น จากเป้าหมายของปี 2568 ซึ่งธอส.ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่ออยู่ที่ 240,000 ล้านบาท ล่าสุดปล่อยสินเชื่อใหม่ไปแล้วประมาณ 1.4 แสนล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการถูกปฎิเสธสินเชื่อหรือรีเจ็กต์เรต และสนับสนุนให้คนมีบ้านและเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
นายกมลภพกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ผ่านมาธอส. ได้ใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง ระบบ Core Banking หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นศูนย์กลางของธนาคาร ทำหน้าที่ประมวลผลและจัดการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของลูกค้า เนื่องจากระบบเก่าใช้งานมาแล้ว 5-6 ปี ทำให้การประมวลผลช้าลง จึงดำเนินการใหม่ โดยล่าสุดเริ่มทดสอบประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ซึ่งถือว่าออกมาค่อนข้างได้ผลดี