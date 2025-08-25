พณ.โชว์ส่งออกไทย สะสม 7 เดือน บวกได้ 14.4% ก่อนเข้าโหมดชะลอตัว เล็งถกภาคเอกชน ขยับเป้า

พณ.โชว์ส่งออกไทย ก.ค. โต 11 % สะสม 7 เดือนบวกได้ 14.4% ก่อนเข้าโหมดชะลอตัว เล็งถกภาคเอกชน ขยับเป้าปี 68 ลุ้น5-7%
วันที่ 25 สิงหาคม นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม 2568 มีมูลค่า 28,580.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการขยายตัวบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ที่ 11% หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัวที่ 16.6% ซึ่งแม้จะเข้าใกล้วันสิ้นสุดมาตรการยกเว้นภาษีศุลกากรตอบโต้ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมแต่ ผู้นำเข้าทั่วโลกยังคงเร่งนำเข้าเพื่อปิดความเสี่ยง ประกอบกับการที่รัฐบาลไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนว่าจะสามารถบรรลุผลการเจรจาอัตราภาษีกับสหรัฐฯ ได้อย่างลุล่วง และพร้อมมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านภาษีของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อธุรกิจส่งออกของไทย ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 28,258.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 5.1% จึงเกินดุล 322.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม โดยผลจากส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 10.9 % และสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 14% และตลาดส่วนใหญ๋มีการขยายตัว
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า ส่งผลให้ 7 เดือนแรกปี 2568 ไทยการส่งออก มีมูลค่า 195,432.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 14.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัวที่ 14.5% ส่วน การนำเข้า 7 เดือนแรกมีมูลค่า 195,172.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 10.6% และไทย เกินดุล 259.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ หากเป็นสกุลเงินบาท เดือนกรกฎาคม 2568 การส่งออก มีมูลค่า 928,342 ล้านบาท หดตัว 1.1 % เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 929,324 ล้านบาท หดตัว 6.3 % จึงขาดดุลการค้า 983 ล้านบาท ภาพรวมการส่งออก 7 เดือนแรก การส่งออก มีมูลค่า 6,507,300 ล้านบาท ขยายตัว 6.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 6,580,565 ล้านบาท ขยายตัว 2.9% ขาดดุล 73,265 ล้านบาท
สำหรับการค้าไทยกับจีน นั้น เดือน ก.ค. ไทยส่งออก 3,628.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยนำเข้า 9,649.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยขาดดุล 6,021.2 ล้านเหรียญสหรัญ โดย 7 เดือน ไทยส่งออก 24,548.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยนำเข้า 59,164.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยขาดดุล 34,615.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการค้าไทย-สหรัฐฯ เดือน ก.ค. ไทยส่งออก 6,295.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยนำเข้า 1,748.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยเกินดุล 4,547.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วย 7 เดือน ไทยส่งออก 39,707.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทย นำเข้า 12,333.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยเกินดุล 27,374.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มการส่งออกในช่วง 5 เดือนที่เหลือปี 2568 คาดว่าจะยังคงเติบโต หลังจากที่ไทยประสบความสำเร็จในการเจรจาลดภาษีนำเข้าสหรัฐฯ จาก 36% เหลือ 19% เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ ในภูมิภาค ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนและผู้ประกอบการส่งออก ลดการเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และกระตุ้นการลงทุนในอนาคต
โดยหลังจากนี้ ไทยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า ขณะเดียวกันจะมีมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมให้กับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการลดภาษีสินค้านำเข้าให้กับสหรัฐฯ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยกดดันการส่งออกไทยในช่วงที่เหลือของปี อาทิ การส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชา ที่หยุดชะงักไปจากสถานการณ์ความขัดแย้ง ปริมาณสินค้าคงคลังของประเทศผู้นำเข้าที่สะสมไว้ในช่วงก่อนการประกาศผลของการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจทำให้คำสั่งซื้อในอนาคตชะลอตัวลงจากภาคการส่งออก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อหามาตรการรับมือที่เหมาะสมต่อไป ในขณะที่การดำเนินการเชิงรุกเปิดตลาดการค้าและผลักดันการส่งออกไปยังตลาดใหม่ ๆ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
“แนวโน้มการส่งออกเดือนสิงหาคม และถัดจากนี้ น่าจะชะลอตัวลง แต่ตัวเลขสะสม 7 เดือนแรก ขยายตัวได้ 14.4% มีแนวโน้มที่จะขยับตัวเลขทั้งปีอีกครั้ง โดยจะมีการหารือกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เพื่อทบทวนสถานการณ์และทิศทางส่งออกจากนี้ ในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ ยังยืนเป้าหมายขยายตัว 2-3% บนฐานคาดการณ์ส่งออกที่เหลือ 5 เดือนปีนี้ ส่งออกเฉลี่ยต่อเดือน 2.2-2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และมองว่ามีโอกาสที่ส่งออกขยายตัวเกิน 5-7% แต่ยังไม่ถึง 2 หลัก เพราะปัจจัยกดดันส่งออกช่วงหลังยังสูง หลายประเทศเร่งดันส่งออก เช่น อินเดีย ผลักดันเพิ่มส่งออกข้าว ปัจจัยส่วนหนึ่งจากเงินบาทแข็งค่า ทำให้การแข่งขันราคาส่งออกได้ยากขึ้น”
นายพูนพงษ์ กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ปิดด่านการค้าไทย-กัมพูชา เดือนกรกฎาคมได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่าย โดยไทยส่งออกลดลง 27% และไทยนำเข้าลดลง 52% เท่ากับการส่งออกกัมพูชามาไทยหายไปกว่าครึ่ง ส่วนกรณีเมียมมาปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี 2 บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 นั้น ทางทูตพาณิชย์ ณ เมียนมา รายงานว่า เนื่องจากเมียมมา เพิ่มความเข้มข้นการลักลอบนำเข้าสินค้า จึงเพิ่มขั้นตอนแสดงอินพอร์ตไลเซ่นก่อนเข้าเมียนมา โดยฝ่ายไทยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาและติดตามสถานการณ์ เบื้องต้นผู้ส่งออกนำเข้าก็ปรับใช้เส้นทางขนส่งทางเรือและอากาศอีกทาง