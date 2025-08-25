ททท. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวไทย ศึกษาสปาต้นแบบปั้นน้ำพุร้อนสันกำแพง สกัดเส้นทางธรรมชาติใหม่
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้สอดรับกับเทรนด์ปัจจุบัน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้คนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมาก ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานพันธมิตร ได้ผนึกกำลังพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพง (Sankampaeng Hot Spring) การท่องเที่ยวสุขภาพ สู่ต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล มีการประชุม
และศึกษาการบริหารจัดการน้ำพุร้อนและสปาที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการบริหารจัดการน้ำพุร้อน (hot springs) และสปาที่มีคุณภาพสูง โดยมีแนวปฏิบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ การจัดการคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ความหลากหลายเชิงสุขภาพและการรักษา และมีประวัติและคุณค่าทางวัฒนธรรม อย่างยาวนาน
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ได้เยี่ยมชมเมือง Bad Homburg เมืองสปาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี ซึ่งเปิดตัวเป็นโรงอาบน้ำแร่ตั้งแต่ปี 2433 และยังคงรักษาเสน่ห์ทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน เมืองนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นสปาหลวงแห่งใหม่ในศตวรรษที่ 19 และเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาเยือนเมืองนี้ในปี 2450 เพื่อทรงพักผ่อนรักษาพระวรกายด้วยวิธีการธาราบำบัด เป็นเวลา 1 เดือน และในระหว่างที่ประทับอยู่ที่นี่ ได้มีการขุดค้นพบบ่อน้ำแร่แห่งใหม่ จึงได้ทูลเกล้าถวายพระเกียรติโดยตั้งชื่อบ่อน้ำแร่นี้ว่า บ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkornbrunnen)
ทั้งนี้ เมือง Bad Homburg พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานศาลาไทย โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2457 ปัจจุบันศาลานี้ตั้งอยู่ในสวน Kurpark ซึ่งเป็นจุดตัดของมุมมองทัศนียภาพที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างสองประเทศ ทั้งยังมีการสร้างศาลไทยหลังที่สองขึ้นในปี 2550 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมือง Bad Homburg ซึ่งเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ทั้งสองศาลามีความงดงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากและยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญ อาทิ เทศกาลไทยด้วย
“การเดินทางครั้งนี้คือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ระดับสากล ที่หลอมรวมสุขภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน พร้อมก้าวสู่เวทีโลกและเติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาวฐาปนีย์ กล่าว
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และยกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ททท.ได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ททท. (TAT ECO PARK) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสกัดเส้นทาง Eco Trail ให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ทรัพย์สินของ ททท.โดยมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเรียนรู้พันธุ์ไม้ ชมโป่งผีเสื้อ Forest Bath และกิจกรรมส่องสัตว์ ซึ่งได้ร่วมมือกับชุมชนบ้านท่ามะปรางค์-คลองเพล และนักสื่อความหมายจากอดีตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ โดยชุมชนจะมาทำหน้าที่เป็นไกด์ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ททท.เตรียมจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทาง (Famtrip) ในแคมเปญดีท็อกซ์ปอด x Eco Trail วันที่ 30 สิงหาคม 2568 เพื่อทดลองใช้งานจริงและนำเสนอระบบนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งแพลตฟอร์มการจองแพคเกจของชุมชนและ AI Chatbot เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งยังมีการร่วมมือกับกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อส่งเสริมการขายในอนาคต ทำให้โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งได้ประสบการณ์ความรู้ ความสนุกสนาน และยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน