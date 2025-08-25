สุกี้ตี๋น้อย รุกต่อ เตรียมเช่าโชว์รูมรถยนต์ ขยายสาขาทั่วประเทศ พร้อมจ่ายค่าคอมมิชชั่น

สุกี้ตี๋น้อย รุกต่อ เตรียมเช่าโชว์รูมรถยนต์ ขยายสาขาทั่วประเทศ
เปิดกลยุทธ์สู้ศึกสุกี้หม้อไฟมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ สุกี้ตี๋น้อย ที่ก่อนหน้านี้ เปิดศึกเสิร์ฟ เป็ดย่าง ไม่อั้น ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าจำนวนมาก
ล่าสุด สุกี้ตี๋น้อย ได้โพสต์ประกาศ ต้องการเช่าโชว์รูมรถยนต์จำนวนมาก ทั่งประเทศ เพื่อทำร้านอาหารสุกี้ตี๋น้อย พร้อมให้ค่าคอมมิชชั่นผู้แนะนำโชว์รูม และมีการตกลงเช่าสำเร็จอีกด้วย
ซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ แนะนำพิกัดโชว์รูมจำนวนไม่น้อย สำหรับสาขาใหม่ที่จะเปิดปลายปีนี้ อาทิ สาขาปราจีนบุรี ตรงข้ามโรบินสัน
