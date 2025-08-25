เที่ยวไทยสาหัส ลูกค้ากลายเป็นคู่แข่ง เอกชน ชี้ แม้มีของดีแต่ไร้พัฒนาก็ไปไม่ได้
เมื่อวันที่ 25 นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันถือว่ามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งจากประเทศที่เป็นลูกค้า อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศที่แข่งขันกับไทยอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงดึงลูกค้าต่างชาติของไทยไปเที่ยวในเวียดนามได้ค่อนข้างมาก ปัจจัยที่ทำให้เวียดนามมีแต้มต่อในการก้าวเข้ามาแข่งขันท่องเที่ยวกับไทยคือ ความตั้งใจด้านการลงทุนที่เอาจริงเอาจัง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะมีการส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเต็มที่ ไม่ใช่ว่ามีนโยบายแต่ไม่ได้การส่งเสริมหรือมีมาตรการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ตอนนี้พูดได้ว่า เวียดนามแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ไทยไม่ได้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ดีเท่าที่ควร แม้มีของดีในประเทศอยู่เยอะก็ตาม
นายศิษฎิวัชร กล่าวว่า ประเทศไทยเสียเปรียบการท่องเที่ยวของเวียดนามในหลายด้าน โดยเฉพาะค่าครองชีพที่ถูกกว่า หากเปรียบเทียบกับไทยในโรงแรม 5 ดาว เวียดนามถูกกว่า 20- 30% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมใหม่ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาด้วย และบางโอกาสก็ถูกกว่าเรามากกว่าเดิมจากค่าเงินของไทยที่วิ่งในโซนแข็งค่า นักท่องเที่ยวจึงมองว่าการท่องเที่ยวเวียดนามมีความคุ้มค่ามากกว่า ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเวียดนามในระยะหลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าองค์กร หรือกลุ่มบริษัทต่างๆ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น และต่างประเทศก็มีเข้าไปมากเหมือนกัน รวมถึงความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ที่เปรียบเทียบกับไทยแล้วมีข่าวเชิงลบน้อยกว่า ด้านอาหารก็มีหลากหลาย ไม่ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่น หรือไทยเลย ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปจึงเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรง
“จุดเด่นของเวียดนามตอนนี้คือ มีความสดใหม่ คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยเข้าไปเที่ยว เมื่อแหล่งท่องเที่ยวมีความใหม่ ก็จะน่าค้นหาและดึงดูดความน่าสนใจ และยิ่งหากเข้าไปเที่ยวแล้วมีความรู้สึกดีกับประสบการณ์ที่ได้รับ บอกเล่าต่อกัน ก็จะมีคนสนใจตามไปเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกด้านเป็นการดูแลความปลอดภัย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้าไปท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวที่สุด เพราะเทียบกับประเทศไทยตอนนี้ ความสดใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวมีไม่เท่าแล้ว รวมถึงค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงเวลาเดินทางมากขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้” นายศิษฎิวัชร กล่าว
นายศิษฎิวัชร กล่าวว่า นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยว มีการวางแผนทุกปี แต่พูดตรงๆ ว่า แผนที่วางไว้ก็ไม่ได้เดินหน้าไปถึงเป้าหมายอย่างจริงจัง ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเพราะไม่มีงบประมาณ ซึ่งรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ควรให้ความสำคัญเรื่องนี้ ใส่งบประมาณที่ควรจะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่า ประเทศไทยในส่วนต่างๆ แข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้ มีเพียงการท่องเที่ยวและการส่งออกเท่านั้น ทำให้หากท่องเที่ยวของเราเอาไปสู้กับต่างชาติได้ ทำไมถึงไม่เพิ่มความแข็งแกร่งให้แข่งขันได้อย่างมั่นคง เพราะตอนนี้สิ่งที่ขาดไปคือ การส่งเสริมและการพัฒนาให้ดีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของไทย อาทิ จุดนี้มีแหล่งท่องเที่ยวหรือธรรมชาติที่สวยงาม ก็เข้าไปพัฒนาบริเวณใกล้เคียงให้สามารถเที่ยวได้ ปรับปรุงถนนหนทางให้มีความสะดวกในการเข้าถึง
“สิ่งที่ฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจคือ บางคนพูดว่าประเทศไทยมีดีอยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรหรือเอาอะไรเพิ่มเข้ามาอีก ซึ่งความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะหากความคิดนี้ออกมาจากคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้ว ไม่ทำไม่ได้จริงๆ เหมือนประเทศจีนที่พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วและเข้ามาแข่งขันกับไทย ทั้งกระตุ้นให้คนจีนเที่ยวในประเทศ และดึงคนไทยไปเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชัดเจน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณรอบๆ สามารถเดินทางได้สะดวกและง่ายกว่าเดิม” นายศิษฎิวัชร กล่าว