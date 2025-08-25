SCB เชื่อมั่นศักยภาพ ปล่อยกู้ MQDC 2.2 หมื่นล้าน เดินหน้า’เดอะฟอเรสเทียส์’

เศรษฐกิจ

ไทยพาณิชย์ เชื่อมั่นศักยภาพ ปล่อยกู้ MQDC   2.2  หมื่นล้าน ลุยเมกะโปรเจ็กต์ ‘เดอะฟอเรสเทียส์’

วันที่ 25 สิงหาคม นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้รับการสนับสนุนสิเนชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 22,000 ล้านบาท ในปี 2568 เร่งก่อสร้างโครงการส่วนที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จในปี 2569 ซึ่งภาพรวมโครงการได้มีการก่อสร้างไปแล้ว 70% จะทำให้โครงการสามารถก่อสร้างได้ตามเป้าหมาย โดยโครงการผ่านกระบวนการคิดเชิงลึกให้เป็นเมืองต้นแบบด้านความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้างด้วยมาตรฐานระดับสูง ภายใต้แนวคิด Sustainnovation ที่ผสานนวัตกรรมกับความยั่งยืน

มุ่งเน้นสร้างระบบนิเวศที่สมดุลและโครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDG’s) ทั้ง 17 ข้อ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยที่รวมป่าเข้าไว้ในเมือง ลดการปล่อยคาร์บอน ใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงและจะเป็นโครงการต้นแบบของประเทศไทยในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนสนับสนุนความสำเร็จของโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ มาตั้งแต่แรก ตลอดระยะเวลาของการเป็นพันธมิตร MQDC แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยไปสู่ระดับโลก โดยเฉพาะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ทั้งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ ที่พร้อมเป็นสะพานเชื่อมธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำผ่านการเงินยั่งยืนโดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ ธุรกิจหลักของกลุ่มเป็นฟันเฟืองหลักในการสนับสนุนความสำเร็จของภาคธุรกิจไทย

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ อย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จำนวน 22,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างส่วนของที่พักอาศัย มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2569 โดยธนาคารเชื่อมั่นในศักยภาพของ MQDC ในการยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ระดับเวิลด์คลาส มีความโดดเด่นเชิงแนวคิดและการดำเนินงานจริง เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองที่ผสานธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด เมืองในป่า ป่าในเมือง ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวอย่างโครงการต้นแบบของการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตด้วยระบบนิเวศที่ออกแบบมารองรับได้ครบทุกมิติ

สำหรับ The Forestias by MQDC เป็นโครงการเมืองในป่า ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.7 บนพื้นที่ 398 ไร่ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ประกอบด้วยโครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่ธุรกิจ โรงแรมบูธีคระดับ 6 ดาว คอมมิวนิตี้ & แฟมิลี่เซ็นเตอร์ โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน และอาคารนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับชุมชน พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนระบบนิเวศของผืนป่าขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์

โครงการที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย Whizdom The Forestias Petopia | Whizdom The Forestias Mytopia และ Whizdom The Forstias Destinia เป็นคอนโดมิเนียม 3 อาคาร ปัจจุบันมีลูกบ้านเข้าอยู่อาศัยแล้ว | Mulberry Grove The Forestias Villas และ Mulberry Grove The Forestias Condominiums วิลล่า และคอนโดมิเนียมแบบ  Low Rise ที่มีแนวคิด Nurturing Multi-Generational Living เป็นการอยู่อาศัยร่วมกันในหลายช่วงวัย | Six Senses Residences ที่พักอาศัยแห่งแรกของแบรนด์ Six Senses ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ The Forestias Signature Series คอนโดมิเนียมแบบ High Rise ได้รับการออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ The Forestias ได้เป็นอย่างดี ได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง