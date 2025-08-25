ปลัดท่องเที่ยว ชี้กรณีคลิปน้ำท่วมสนามเมืองย่าโม นักตบสาวต้องเดินลุยน้ำ แก้ไขแล้ว100%

นัทรียา ลุ้นวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกติดขอบสนามเมืองย่าโม เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม-ย้ำความปลอดภัย
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่สนามชาติชายฮอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 (FIVB Women’s World Championship 2025) โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1.เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมงาน พร้อมเชียร์การแข่งขัน โดยปลัดกระทรวงฯ ได้เข้าเยี่ยมชมที่พัก และสภาพความเป็นอยู่ของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมเน้นย้ำถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วน เพื่อให้นักกีฬาทุกชาติเกิดความมั่นใจ และแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ และ 2.เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวนัทรียา กล่าวว่า นอกจากจะได้ร่วมเชียร์นักตบสาวไทยและทีมดังจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังสามารถสัมผัสเสน่ห์ของ “เมืองย่าโม” ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ อาทิ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ปราสาทหินพิมาย และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ โดยก่อนเดินทางมาสนามการแข่งขัน ได้เดินทางเยี่ยมชม จุดก่อสร้าง Skywalk บริเวณพื้นที่เขาเขื่อนลั่น ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวฯ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณพื้นที่เขาเขื่อนลั่น ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณปี 2568 วงเงิน 63.5 ล้านบาท
“การจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเวทีสำคัญของวงการวอลเลย์บอลโลก แต่ยังเป็นโอกาสทองในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย และกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคทั้งเหนือ กลาง ใต้ และอีสาน อาทิ จังหวัดนครราชสีมาที่ถือเป็นหัวใจของภาคอีสาน การแข่งขัน FIVB Women’s World Championship 2025 ที่ประเทศไทยครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงศึกกีฬาแห่งศักดิ์ศรี แต่ยังเป็นเวทีที่สะท้อนพลังแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือ และการท่องเที่ยวไทยในเวทีโลกอย่างแท้จริง” นางสาวนัทรียา กล่าวว่า
ทั้งนี้ ยังได้ติดตามกรณีที่โซเชียลมีเดีย มีการแชร์ภาพสนามชาติชายฮอลล์ มีน้ำท่วมจนนักกีฬาสาธารณรัฐเช็ก ต้องลุยน้ำท่วมเข้าสนามเพื่อลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่า จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 100% โดยได้ทำการขุดลอกท่อ สแตนด์บายรถสูบ และสแตนด์บายอ่างเก็บน้ำ พร้อมวางจุดกำลังคน รวมถึงยกระดับทางเดินให้สูงขึ้น เตรียมรับมือในช่วงที่มีพายุด้วย
นางสาวนัทรียา กล่าวว่า ทั้งทีมงาน และผู้ว่าฯจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติแคนนาดา-สเปน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างส่งเสียงเชียร์ทีมที่ตัวเองรัก โดยช่วงพักครึ่งมีการเปิดเพลง “To Be The Champion เสียงเชียร์ เพื่อแชมป์” ซึ่งเป็นเพลงประจำการแข่งขันครั้งนี้ โดยอยากเชิญชวนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ หากมีบัตรเข้าชมการแข่งขัน ทางกระทรวงท่อวเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดที่จัดการแข่งขันมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้จัดให้ไว้สำหรับทั้งนักกีฬา เพราะผู้ที่มาเชียร์ โดยสามารถนําบัตรที่เข้าชมการแข่งขันไปเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดที่ร่วมกับ ททท.ได้ฟรี อาทิ พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยรอบ ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sport tourism ที่รัฐบาลโดยกระทรวงท่องเที่ยวพยายามผลักดันอย่างชัดเจน