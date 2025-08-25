เปิดท็อป 10 ต่างชาติช้อปคอนโดไทย “จีน”ลดลงทุกไตรมาส“พม่า”หนีแผ่นดินไหวซื้อพุ่ง 119%
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2568 พบว่า โดยภาพรวมยังมียอดโอนลดอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลดลง โดยเฉพาะชาวจีนที่ลดลงอย่างมาก
ทั้งนี้เมื่อรวมยอดโอนครึ่งปีแรก 2568 มีจำนวนหน่วยอยู่ที่ 7,167 หน่วย และมีมูลค่า 28,710 ล้านบาท โดยยอดโอนชาวจีนยังลดลงทั้ง 2 ไตรมาส
เจาะรายไตรมาสพบว่าไตรมาส1/2568 มีการโอนจำนวน 3,919 หน่วย ลดลง 0.5% และมูลค่า 16,392 ล้านบาท ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยกว่า 80% อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและชลบุรี และชาวจีนยังเป็นกลุ่มใหญ่สุด มีจำนวน 1,481 หน่วย และมูลค่า 6,117 ล้านบาท
ขณะที่ไตรมาส 2/2568 มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน โดยมีจำนวน 3,248 หน่วย ลดลง 2.2% และมีมูลค่า 12,318 ล้านบาท ลดลง 16.9% โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 13.9% ของการโอนทั้งระบบ ลดลงจากไตรมาสก่อน ที่มีสัดส่วน 18% และมีมูลค่า 23.1%
โดยต่างชาติที่มีมูลค่าโอนสูงสุด 10 อันดับแรก
– จีน จำนวน 899 หน่วย มูลค่า 3,391 ล้านบาท
– พม่า จำนวน 533 หน่วย มูลค่า 1,347 ล้านบาท
– รัสเซีย จำนวน 272 หน่วย มูลค่า 1,061 ล้านบาท
– ไต้หวัน จำนวน 181 หน่วย มูลค่า 720 ล้านบาท
– ฝรั่งเศส จำนวน 170 หน่วย มูลค่า 663 ล้านบาท
– สหรัฐอเมริกา จำนวน 124 หน่วย มูลค่า 546 ล้านบาท
– สหราชอาณาจักร จำนวน 108 หน่วย มูลค่า 486 ล้านบาท
– เยอรมัน จำนวน 108 หน่วย มูลค่า 419 ล้านบาท
– อินเดีย จำนวน 66 หน่วย มูลค่า 368 ล้านบาท
– ญี่ปุ่น จำนวน 38 หน่วย มูลค่า 230 ล้านบาท
ทั้งนี้ ชาวจีน มีแนวโน้มโอนลดลงต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2 มีจำนวนลดลง 28.8% และมูลค่าลดลง 39.4% ซึ่งทาง REIC คาดว่ากำลังซื้อชาวจีนมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในครึ่งหลังปี 2568 ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง
ขณะที่ พม่า มีโอนจำนวน 533 หน่วย เพิ่มขึ้น 119.3% และมีมูลค่า 1,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.9% คาดว่ากำลังซื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วงครึ่งปีหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ทำให้ที่อยู่อาศัยในพม่าได้รับความเสียหายหันมาซื้อคอนโดในไทยมากขึ้น สำหรับ กัมพูชา มีไม่ถึง 2% จึงไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับแรก