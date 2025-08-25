ส่อง เซ็นทรัล กระบี่ มิกย์ยูสแห่งแรกของจังหวัด บนเนื้อที่ 114 ไร่ ก่อนเปิดจริง 24 ต.ค.นี้
หลังโหมโรงก่อสร้างมาหลายปี ในที่สุดบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือCPN เตรียมเปิด “เซ็นทรัล กระบี่” อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ปักหมุดมิกซ์ยูสแห่งแรกใจกลางกระบี่ บนที่ดิน 114 ไร่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า บ้าน คอนโดมิเนียม และโรงแรม
นำร่องโครงการแรกศูนย์การค้า ”เซ็นทรัล กระบี่” ขนาดพื้นที่ 47,500 ตารางเมตร มูลค่า 4,500 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ New Haven of Life นับเป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 44 ของเซ็นทรัลพัฒนา และใหญ่สุดในจังหวัดกระบี่ ส่วนที่อยู่อาศัยและโรงแรมจะมีการพัฒนาตามมาในอนาคต
สำหรับ เซ็นทรัล กระบี่ จะเป็นมากกว่าการเป็นศูนย์การค้า เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตการท่องเที่ยวกระบี่ และยังเป็น The First Sustainable-Lifestyle Shopping Centre ยกระดับจังหวัดกระบี่สู่จุดหมายปลายทางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นศูนย์กลางประสบการณ์ Sustainable Tourism ที่เชื่อมโยงผู้คน ธรรมชาติ และชุมชนท้องถิ่นอย่างกลมกลืน
โดย ”เซ็นทรัลกระบี่” เป็นศูนย์การค้าแรกในไทยที่จะขอรับรอง EDGE certification – Zero level พร้อมรวบรวมร้านค้าทั้งแบรนด์ดังไทยและระดับโลกกว่า 300 แบรนด์ และร้านท้องถิ่นคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก
ยังได้แรงบันดาลใจจาก “ทุกความเป็นกระบี่”สู่การออกแบบ”ศูนย์การค้า”เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ด้วยการผสานอัตลักษณ์ของชุมชน วัฒนธรรม และธรรมชาติของจังหวัดกระบี่ในทุกมิติของศูนย์การค้า ผ่าน 5 โซนหลัก ได้แก่ Krabi Bay, Beachwalk, Palm Square, Fisherman’s Village, และ Andaman Market ที่เชื่อมโยงกับภาพจำของท้องถิ่น สะท้อนแนวคิดการเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริง ที่ไม่ใช่แค่แหล่งช้อปปิ้ง แต่คือศูนย์กลางของความภูมิใจร่วมกัน
รวมถึงการเป็นต้นแบบศูนย์การค้า “ยั่งยืน” โดยออกแบบโครงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ไม่ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนพื้นที่กว่า 14,400 ตารางเมตร การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะด้วยแนวคิด Upcycling ที่หมุนเวียนนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าเป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารและถนน รวมไปถึงของที่ระลึก ตลอดจนการสร้างสรรค์โครงการ CSV ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับพื้นที่ พร้อมร่วมมือกับร้านค้าในโครงการ Green Partnership ผลักดันแนวคิด Green Collaboration อย่างเป็นรูปธรรม
รวมแบรนด์ดังครบทุกไลฟ์สไตล์ นำทัพโดย
– Adidas
-Bearhouse
-Beautrium, Bonchon
-Crocs
-Fuji
-Gaga
– Good Goods
– HarborLand
-Insoul Halal
– iStudio
– Jian Cha
– Jetts Fitness
– Jim Thompson
– KKV
-Lush
– Mandarin Suki
– Miniso
-Much & Mellow
-Nuh, Potato Corner
-Prime Burger
– Shabushi, Souri
– Starbucks
และอีกกว่า 300 แบรนด์ร้านค้าชั้นนำ สร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ครบครันในที่เดียว
พร้อมกันนี้ ยังเปิดตัว “บ้านนินญา กระบี่” โครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ใจกลางเมือง ชูจุดเด่นด้านทำเลที่มอบประสบการณ์การพักผ่อน ในวิลล่าสุดหรูสไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางทิวทัศน์ภูเขา พร้อม Grand Clubhouse สระว่ายน้ำ Infinity Edge และฟิตเนสครบครัน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย 7 ระดับจากเซ็นทรัลพัฒนา โดยเปิดให้เข้าชมโครงการแบบเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้