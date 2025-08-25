เผ่าภูมิ โรดโชว์ หวยเกษียณ ตลาดน้ำอัมพวา-ร่มหุบ แม่ค้าแห่รับคึกคัก รอซื้อแน่
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม “ศุกร์ได้ลุ้น สุขได้ออม กับหวยเกษียณ” เพื่อเดินหน้า “สลาก กอช.” หรือ “หวยเกษียณ” สู่พื้นที่ชุมชน โดยมี ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มต้นที่ ตลาดร่มหุบ ก่อนต่อเนื่องไปยัง ตลาดน้ำอัมพวา เพื่อพบปะและสร้างการรับรู้กับพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงประชาชนที่มาท่องเที่ยว
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ สอบถามขั้นตอนเปิดบัญชี วิธีการซื้อสลาก และรูปแบบการออกรางวัล โดยที่ตลาดน้ำอัมพวา ดร.เผ่าภูมิ และคณะ ยังได้ลงเรือพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าตามสองฝั่งคลอง และที่ตลาดร่มหุบได้ขึ้นรถไฟพูดคุยกับประชาชนที่โดยสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการออมรูปแบบใหม่ สะท้อนถึงกระแสตอบรับเชิงบวกต่อแนวคิดการออมที่เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทย แม่ค้าท่านหนึ่งยังกล่าวว่า “ตลาดเลิกจะรีบไปซื้อทันที” โดย ดร.เผ่าภูมิแจงว่า “ช้าก่อน ยังไม่ขาย ใกล้แล้ว” พร้อมรับว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็ว รู้ว่าพี่น้องประชาชนรออยู่
ดร.เผ่าภูมิ กล่าวย้ำว่า “หวยเกษียณไม่ใช่แค่การลุ้นรางวัล แต่ทุกบาทที่ซื้อสลากจะกลายเป็นเงินออม เงินต้นอยู่ครบ ไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลก็ตาม ได้คืนเมื่อเกษียณ ได้ลุ้นรางวัลทุกศุกร์ นโยบายนี้ช่วยให้คนไทยทุกกลุ่มอาชีพเริ่มต้นวางแผนการออม สร้างความมั่นคงหลังเกษียณ คาดว่าจะเริ่มขายได้ในไตรมาส 4 ปีนี้”
โครงการ “หวยเกษียณ” มีรายละเอียด ดังนี้
1.เป็นสลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท เพื่อขายให้กับประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน
2. สามารถซื้อหวยเกษียณได้ทุกวัน ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งสามารถนำออกมาใช้ได้เลย โดยที่เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดถูกเก็บเป็นเงินออมในบัญชีส่วนตัวของตนเอง แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม
3. รางวัลของ “ทุกวันศุกร์” กำหนดดังนี้
3.1. รางวัลที่ 1 (เป็นเลข 6 หลัก) รางวัล 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
3.2. รางวัลที่ 2 (เป็นเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว) รางวัล 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
3.3. รางวัลพิเศษ (แจ็คพอต) 1 รางวัล (ถ้ามี)
4. หากในงวดใดที่รางวัลออกไม่หมด รางวัลที่ออกไม่หมดนั้นจะถูกทบยอดเป็นรางวัลพิเศษ (แจ็คพอต) ในงวดถัดไปทั้งหมดทันที
5. “เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลาก” ซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช. และเมื่อผู้ออมอายุครบ 60 ปี จะคืนเงินทั้งหมดทุกบาท ทุกสตางค์ที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตบวกกับผลตอบแทน
การลงทุนให้กับผู้ออม
6. ประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี ซื้อได้ด้วยด้วย แต่ต้องออมไว้ 5 ปี หลังจากวันที่ซื้อครั้งแรก และสามารถซื้อได้ไม่จำกัดรอบ ทุกรอบต้องออมไว้ 5 ปี
7. หากเสียชีวิต เงินออมที่ซื้อหวยเกษียณทั้งหมดจะตกสู่ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลที่ผู้ซื้อระบุไว้