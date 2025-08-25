เผ่าภูมิ นำทีมสรรพสามิต สัญจรรถ Lab ลง จ.สงขลา ตรวจวิเคราะห์สุราชุมชนฟรี ดันซอฟต์เพาเวอร์

เผ่าภูมิ นำทีมสรรพสามิต สัญจรรถ Lab เคลื่อนที่ลง จ.สงขลา ตรวจวิเคราะห์สุราชุมชนฟรี ดันซอฟต์เพาเวอร์
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดงาน “สุราชุมชน Lab สรรพสามิตสัญจร” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับผู้ผลิตสุราชุมชนโดยได้นำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ของกรมสรรพสามิตลงไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจวิเคราะห์สุราให้แก่ผู้ผลิตสุราชุมชนฟรี ได้แก่ 1. แรงแอลกอฮอล์ 2. ฟูเซลออยล์ 3. เฟอร์ฟิวรัล 4. แอลดีไฮด์ 5. เมทิลแอลกอฮอล์ 6. กรดเบนโซอิก 7. กรดซอร์บิก ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพสามิต การรับฟังความคิดเห็นตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต ตรวจวิเคราะห์สุราฟรี รวมถึงการช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดร.เผ่าภูมิ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดสัญจรครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งแรกที่จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ประกอบการสุราชุมชนจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 250 ราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุราให้ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนสร้างเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรูปแบบ Focus Group Discussion ตามแนวคิด Design Thinking เพื่อก่อให้เกิดความรู้ถึงกระบวนการผลิตสุราที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสุราที่สอดคล้องกับมาตรฐานของกรมสรรพสามิต อีกทั้งยังมีการแนะนำการใช้ e-stamp นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจอย่างปลอดภัย โดยมีสถาบันการเงินในสังกัดคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลาร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ดร.เผ่าภูมิ กล่าวทิ้งท้ายว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการ “สุราชุมชน Lab สรรพสามิตสัญจร” ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต มุ่งหวัง ที่จะส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการสุราชุมชนให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นไปตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการนี้ กรมสรรพสามิตจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการดำเนินงานสู่พื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพด้านการผลิตสุราชุมชน เพื่อวางรากฐานให้สุราชุมชนไทยเป็น Soft Power ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย