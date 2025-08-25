ยอดผลิตรถยนต์ลด สวนทาง ‘รถEV-กระบะไฟฟ้า’ ส่งออกได้ 167 คัน สร้างปีประวัติศาสตร์ไทย

ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือนก.ค.2568 ลดลงค่อนข้างมาก สวนทาง ‘รถยนต์นั่ง-กระบะไฟฟ้า’ ส่งออกได้ 167 คัน สร้างปีประวัติศาสตร์ไทย
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ายอดผลิตรถยนต์เดือนก.ค.2568 มีทั้งสิ้น 110,616 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 11.39% ซึ่งการผลิตลดลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่ใช้น้ำมันลดลง จากการเลิกผลิตเพื่อส่งออกบางรุ่น รวมถึงรถกระบะยังคงผลิตลดลง
โดยยอดผลิตรถยนต์เดือนก.ค.2568 ที่ลดลง เป็นผลการลดลงทั้งจากยอดผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่ 74,100 คัน ลดลงจากปีก่อน 15.35% สอดคล้องกับยอดส่งออกที่ลดลง จากความไม่แน่นอนในการค้าโลก อยู่ที่ 72,439 คัน ลดลงจากปีก่อน 13.27% จากการเลิกผลิตรถยนต์นั่งใช้น้ำมันบางรุ่น เพราะจะเปลี่ยนรุ่นรถ และการเข้มงวดในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยขับ เพื่อความปลอดภัยในรถยนต์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของรถยนต์ของประเทศคู่ค้า ทำให้การส่งออกรถยนต์เดือนนี้ลดลงในตลาดเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถยนต์ยังคงส่งออกเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ การเลิกผลิตรถยนต์นั่งใช้น้ำมันบางรุ่น เพราะจะเปลี่ยนรุ่นรถเป็นการเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากรถยนต์นั่งและรถกระบะไฟฟ้าส่งออกได้ในเดือนนี้ที่ 167 คัน นับเป็นปีประวัติศาสตร์ของไทย ดังที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันให้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ใช้น้ำมันและยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีนโยบายและความพร้อมของโครงสร้างแตกต่างกัน
ส่วนยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 36,516 คัน ลดลงจากปีก่อน 2.08% แต่ยอดขายในประเทศอยู่ที่ 49,102 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.84% เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน เพราะยอดขายรถยนต์นั่งโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาเข้าถึงได้มากกว่ารถยนต์ใช้น้ำมัน รถกระบะยังคงขายลดลงต่อเนื่องมากว่า 30 เดือนเหลือแค่ 11,022 คัน ลดลง 16.3% (เทียบกับช่วงปี 2562 ก่อนโควิด 19 รถกระบะขายในประเทศเฉลี่ยเดือนละ 35,973 คัน)
“แม้ยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนก.ค.จะเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 แต่ยังไม่สามารถทำให้ภาพรวมยอดขายในประเทศ 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.2568) เป็นบวกได้ โดยอยู่ที่ 351,796 คัน ลดลงจากปีก่อน 0.74% เนื่องจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถกระบะจากหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงและเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2568 ยังขยายตัวในอัตราต่ำ 2.8% การลงทุนของเอกชนเติบโตแค่ 4.1% สาขาอุตสาหกรรมเติบโตแค่ 1.7% นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนลดลงมาก ทำให้สาขาพักแรมและอาหารเติบโตเพียง 2.1% คงต้องติดตามการลงทุนของเอกชน การท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนต่อไป”
อย่างไรก็ตาม คาดหวังงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากขึ้นจากปัจจุบัน และต้องขอบคุณคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงช่วยลดภาระจ่ายดอกเบี้ยผู้กู้ ทำให้ชำระคืนเงินกู้ได้มากขึ้น หนี้ครัวเรือนจะได้ลดลง และขอบคุณทีมไทยแลนด์ที่เจรจากับทีมงานประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จนได้อัตราภาษีศุลกากรนำเข้าสหรัฐ 19% ซึ่งน่าจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศได้มากขึ้น เพื่อส่งออกและสร้างงานสร้างรายได้ให้คนไทยมากขึ้น หนี้ครัวเรือนจะได้ลดลงจากการชำระหนี้ ไม่ใช่ลดลงเพราะสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อ ซึ่งลดลงมาหลายไตรมาสแล้ว และแม้ภาษีทรัมป์ของไทยที่ 19% แต่ดูจะเสียเปรียบเวียดนามที่ 20% เมื่อเงินด่องเวียดนามอ่อนค่ามาก