มนพร เผย 1 ต.ค.นี้ อดได้นั่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย เหตุกฎหมายเสร็จไม่ทัน-องค์ประชุมสภาล่มบ่อย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกฎหมายคมนาคม 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …., ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งมีการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว 35 มาตรา จากทั้งหมด 56 มาตรา และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในสภาวุฒิสภา
ขณะที่การแก้ไขร่างพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ มี 10 มาตรา จะมีการพิจารณาในที่ประชุมส.ส.วันที่ 3 ก.ย. คาดว่าจะเสร็จ จากนั้นจะส่งต่อวุฒิสภา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนกฎหมายจะเสนอทูลเกล้าฯต่อไป
นางมนพร กล่าวว่า โดยรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ได้พยายามผลักดันการประกาศใช้มาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายในวันที่ 1 ต.ค. 2568 แต่ก็มีกลไกในเรื่องการตรวจสอบองค์ประชุมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากพรบ. ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทัน ก็อาจจะทำให้ต้องขยับการประกาศใช้มาตรการออกไปอีก
ทั้งนี้ หากมีการเลื่อนวันประกาศใช้มาตรการ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ซึ่งเริ่มใช้มาตรการ 20 บาทตลอดสาย จะต้องยกเลิกมาตรการดังกล่าวก่อน โดยเก็บค่าบริการปกติ เนื่องจากสายสีม่วงและสายสีแดงสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 30 ก.ย. 2568 ก่อนที่จะเริ่มมาตรการครบทุกเส้นทางตั้งแต่ 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 ตามมติ ครม.