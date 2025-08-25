โบนัสสุกี้ ชัยนาท เปิด 29 ส.ค.จัดโปร 1 ฟรี 1 ‘สุกี้ตี๋น้อย’ เร่งผุดสาขา -แบรนด์ใหม่
สุกี้น้องใหม่ ทุนหนา โบนัส สุกี้ (BONUS SUKI) ในเครือ MK หลังเปิดสาขาแรก “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี” ไปเมื่อ 16 กรกฎาคม 2568 และได้รับการตอบรับแบบเป็นอย่างดี
ในระยะเวลาเพียง 1 เดือนกว่าๆ “โบนัส สุกี้” ก็ได้ขยายสาขาที่2 ต่อทันทีที่“แม็คโคร โลตัส มอลล์ ชัยนาท” ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้
โดย 3 วันแรก จัดโปรโมชั่น 1 ฟรี 1 สำหรับ 100 สิทธิแรกต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 29-31 สิงหาคมนี้ เปิดตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันยันตี 5 สามารถกินได้ถึง 135 นาที หรือ 2.15 ชั่วโมง ในราคา 219 บาท /ท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิล ราคา 39 บาทและ Vat 7%) ราคาเนต 276 บาท
แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก เวลา 11:00 น. จำนวน 50 สิทธิ์ รอบสองเวลา 20:00 น. จำนวน 50 สิทธิ์
สาขาต่อไปภายในปีนี้ เตรียมปักหมุดที่ พาซิโอ รามคำแหง และ บิ๊กซี ท่าข้าม ส่วนวัน เวลาเปิด ยังไม่เคาะชัดๆ
ขณะที่ “สุกี้ตี๋น้อย” หลังเปิดมา 8 ปี มีปรับกลยุทธ์ สปีดขยายสาขา ล่าสุดประกาศเช่าโชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ เพื่อทำ“ร้านอาหารสุกี้ตี๋น้อย”และเตรียมเปิดตัวในวันที่ 26 สิงหาคมนี้
ปัจจุบัน สุกี้ตี๋น้อย มี 86 สาขา และตี๋น้อยบาร์บีคิว 4 สาขา ยังมีแผนขยายสาขาต่อเนื่องทั่วประเทศ ในปี2567 ขยาย 24 สาขา และปี 2568 ตั้งเป้าเปิด 21 สาขา ทั้งสุกี้ตี๋น้อยและตี๋น้อยบาร์บีคิว
โดยครึ่งปีแรกเปิดแล้ว 11 สาขา แบ่งเป็นสุกี้ตี๋น้อย 8 สาขา และตี๋น้อยบาร์บีคิว 3 สาขา ส่วนครึ่งปีหลังเปิด 10 สาขา เป็นสุกี้ตี๋น้อย 5 สาขา เช่น ปราจีนตรงข้ามโรบินสัน ,นครพนม ,ปทุมธานี ธัญบุรี คลอง7และตี๋น้อยบาร์บีคิว 5 สาขา เช่น แจ๊สกรีน วิลเลจ บางบัวทอง เปิด 27 สิงหาคมนี้ ส่วนปี 2569 ตั้งเป้าเปิด 32 สาขา สูงสุดที่เคยทำมา
“ถ้าใครมีพื้นที่อยากจะเสนอ สามารถเสนอได้ เราจะไปอีกเยอะมาก และมีแผนอีกไกลมาก ไม่ใช่แค่แบรนด์สุกี้ตี๋น้อย และตี๋น้อยบาร์บีคิว ปลายปีนี้จะเปิดอีกแบรนด์ ซึ่งจะเซอร์ไพร์สมากๆ และยังยืนยันคำเดิม คำว่า“คุ้มค่า”ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ว่า สิ่งที่จ่ายไปมันได้รับมากกว่าแน่นอน” เฟิร์น-นัทธมน พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (BNN) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ สุกี้ตี๋น้อย กล่าว
พร้อมระบุด้วยว่า รายได้ของสุกี้ตี๋น้อยยังเติบโตต่อเนื่อง ถึงสิ้นปี 2568 นี้จะมีรายได้ประมาณ 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีรายได้กว่า 7,000 ล้านบาท และอยากให้ถึง 10,000 ล้านบาทในปี 2569 แม้ว่าจะเป็นความท้าทายและไม่ง่ายเลยก็ตาม