ลงทะเบียนรับสิทธิ 20 บาทตลอดสาย เช้านี้ทะลุ 2 แสนคน มั่นใจยอดยังเพิ่มต่อ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท (20 บาทตลอดสาย) ว่า ณ เวลา 08.06 น. วันนี้ (26 ส.ค.) มียอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอพพ์ทางรัฐ แล้ว 200,583 คน หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 25 ส.ค. เวลา 00.01 น. นอกจากนี้ยังมั่นใจว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่า นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดในทุกด้านอย่างแน่นอน
“ผ่านไป 24 ชั่วโมง แอพพ์ทางรัฐ ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาระบบล่มแต่อย่างใดตามที่หลายๆ คนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเห็นได้จากบริการออนไลน์ภาครัฐอื่นๆ ในแอพพ์ทางรัฐ ประชาชนยังคงใช้งานได้ตามปกติตลอดทั้งวัน โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงตลอดระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียน โดยการ ให้แก้ไขบัตรด้วยตนเองในข่วงแรก พร้อมกับให้ผู้ที่สมัครแอปทางรัฐใหม่ ไม่ต้องลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน”
นายกฤชนนท์ กล่าวว่า สำหรับในส่วนของระบบผู้ให้บริการบัตรเอกชน ได้แก่ บัตร Rabbit และบัตร EMV (KTB FastPay) อาจมีบางช่วงเวลาที่ติดขัดผูกบัตรไม่ได้ เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน แต่ทั้งสองหน่วยงานได้เร่งปรับปรุงและแก้ไขอย่างใกล้ชิดจนระบบเริ่มกลับมาให้บริการได้ดีขึ้นมาก ทั้งนี้ประชาชนที่ผูกบัตรยังไม่สำเร็จ สามารถกลับเข้ามาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มลงเบียนใหม่ตั้งแต่ต้น
“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และผู้ให้บริการเอกชนทุกฝ่าย กำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การลงทะเบียนและการใช้สิทธิ์โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เป็นไปอย่างราบรื่น ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิตามโครงการอย่างแน่นอน”