ค้าชายแดน ก.ค.ร่วงหนัก เขมรลดเกือบ 100% เหลือไม่ถึง 400 ล. หลังปิดด่าน จากเหตุปะทะ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือน ก.ค.2568 ว่า มีมูลค่าการค้ารวม 166,025 ล้านบาท ขยายตัว 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการส่งออก 92,216 ล้านบาท ขยายตัว 5.9% และการนำเข้า 73,810 ล้านบาท ขยายตัว 3.9% โดยไทยได้ดุลการค้า 18,406 ล้านบาท
ส่วนช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่า 1,188,270 ล้านบาท ขยายตัว 11.0% เป็นการส่งออก 688,477 ล้านบาท ขยายตัว 10.7% การนำเข้า 499,793 ล้านบาท ขยายตัว 11.3% และไทยได้ดุลการค้า 188,683 ล้านบาท
นางอารดากล่าวว่า หากพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เดือน ก.ค.2568 พบว่า มูลค่าการค้าภาพรวมลดลงเป็นอย่างมาก โดยมีมูลค่าการค้ารวม 66,220 ล้านบาท หดตัว 20.0% เนื่องจากส่งออก ลดลง 29.5% โดยมีมูลค่าเพียง 35,702 ล้านบาท การนำเข้า ลดลง 5% มีมูลค่า 30,518 ล้านบาท แต่ไทยยังได้ดุลการค้ารวม 5,184 ล้านบาท โดยค้าชายแดนกับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุด 26,261 ล้านบาท ลดลง 13.1%
รองลงมา คือ สปป.ลาว 22,451 ล้านบาท ขยายตัว 2.3% เมียนมา 17,133 ล้านบาท ขยายตัว 8.7% และกัมพูชา ลดลงมากที่สุด 97.5% โดยมีมูลค่าการค้าเพียง 376 ล้านบาท สินค้าส่งออกชายแดนสำคัญคือ น้ำมันดีเซล 1,971 ล้านบาท น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ 1,141 ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ 1,029 ล้านบาท ส่วนช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 การค้าชายแดนมีมูลค่ารวม 572,281 ล้านบาท ลดลง 0.8% เป็นการส่งออก 343,950 ล้านบาท ลดลง 3.5% และการนำเข้า 228,331 ล้านบาท ขยายตัว 3.7%
นางอารดากล่าวว่า สำหรับการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือน ก.ค.2568 มีมูลค่าการค้ารวม 99,805 ล้านบาท ขยายตัว 32.5% เป็นการส่งออก 56,514 ล้านบาท ขยายตัว 55.0% และการนำเข้า 43,291 ล้านบาท ขยายตัว 11.3% โดยการค้าผ่านแดนไปจีน มีมูลค่าสูงที่สุด 62,984 ล้านบาท ขยายตัว 44.0% รองลงมาคือ สิงคโปร์และเวียดนาม มีมูลค่า 12,788 ล้านบาท ขยายตัว 50.1% และ 6,342 ล้านบาท หดตัว 15.1% ตามลำดับ
สินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนสด 22,949 ล้านบาท ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ 6,074 ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ 3,582 ล้านบาท โดยในช่วง 7 เดือนแรกปี 2568 การค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 615,988 ล้านบาท ขยายตัว 24.6% เป็นการส่งออก 344,526 ล้านบาท ขยายตัว 29.8% และการนำเข้า 271,462 ล้านบาท ขยายตัว 18.6%
“ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือน ก.ค.ยังขยายตัวเพิ่มขึ้น 5% แต่เมื่อดูเฉพาะการค้าชายแดนจะเห็นชัดเจนว่ามูลค่าหดตัวลงมากถึง 20% เพราะส่งออกได้ลดลงเกือบ 30% โดยเฉพาะค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา มูลค่าการค้าลดลงเหลือ 376 ล้าน ลดลงเกือบ 100% การส่งออกลดลงเหลือ 370 ล้านบาท หรือลดลง เกือบ 100% เช่นกัน จากเหตุปะทะที่ทำให้ต้องปิดจุดผ่านแดนทั้ง 18 แห่ง อาจทำให้เป้าการเติบโตของการค้าชายแดน และผ่านแดนปีนี้ลดลงจาก 3% เหลือ 2%”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอมิ้ง แจง ‘อิ๊งค์’ ซูมถกครม. ชี้ เลี่ยงเจอสื่อถาม หวั่นกระทบรูปคดี
- ครม.อนุมัติงบ 1.7 พันล. สร้างบังเกอร์ เยียวยาผู้อพยพ ชายแดนเขมร ครัวเรือนละ 2,000-5,000
- เริ่ม! WorldSkills ASEAN 2025 อธิบดี กพร.ให้กำลังใจ 34 เยาวชนไทย มั่นใจคว้าเหรียญทุกสาขา
- ครม. อนุมัติงบกลางฉุกเฉิน 2.9 พันล. จัดสรรให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ