TCMA นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย ก้าวสู่ผู้นำ Net Zero 2050
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ประสบความสำเร็จจัดงานใหญ่แห่งปี “2025 TCMA Technical Conference and Exhibition” ระหว่างวันที่ 21–22 สิงหาคม ที่โรงแรมลา คาเซ็ทต้า บาย ทอสกานา วัลเล่ย์ เขาใหญ่ การรวมตัวครั้งสำคัญของคนในวงการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย องค์กรชั้นนำระดับโลก ผู้พัฒนาเทคโนโลยี/ นวัตกรรมชั้นนำทั่วโลก เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนลดคาร์บอน ภายใต้แนวคิด ‘Decarbonization Technology: Advancing Cement Industry towards Net Zero 2050’ บรรยากาศตลอดสองวันเต็มไปด้วยพลังของ ‘ความร่วมมืออย่างมุ่งมั่น’ สะท้อนการนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เดินหน้าสู่ Net Zero 2050 และไทยตั้งเป้าเป็นต้นแบบนำขยายผลสู่ภูมิภาคและระดับโลก พลังความร่วมมือร่วมขับเคลื่อน
ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า 2025 TCMA Technical Conference and Exhibition สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยั้งของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย ในการเชื่อมโยงความร่วมมือดำเนินการจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนลดคาร์บอน สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero 2050 สร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเรา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นการลดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สู่ Net Zero 2050 ตามแนวคิดหลัก ‘Decarbonization Technology: Advancing Cement Industry towards Net Zero 2050’ ครอบคลุม 1) Alternative Fuel & Material Innovation 2) Digital & AI Strategic Transformation 3) Decarbonization & Green Technologies 4) Advancing towards Net Zero 2050 รวมถึงความก้าวหน้าของ Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) ที่เกิดขึ้นจริงในภูมิภาคต่างๆ ของโลก การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การลดคาร์บอน แต่เป็นโอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การยกระดับพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มความสามาถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือ หัวใจของความสำเร็จ TCMA ขอบคุณผู้แทนองค์กรชั้นนำระดับระดับโลก ที่มาร่วมนำเสนอทิศทางดำเนินงาน เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกระดับสู่การลงมือทำร่วมกัน รวมถึงผู้พัฒนาเทคโนโลยี/ นวัตกรรมชั้นนำทั่วโลก ที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นการลดคาร์บอน จาก 10 ประเทศที่มาร่วมแสดงนิทรรศการด้วย องค์กรชั้นนำระดับโลกประสานเสียงร่วมมือ Mr. Zhao Jie, Chief of the Regional Bureau for Asia and the Pacific, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) กล่าวเปิด “2025 TCMA Technical Conference and Exhibition” โดยเน้นย้ำว่า “การจะบรรลุเป้าหมาย Net Zero เป็นสิ่งที่ท้าทาย ภาครัฐกำหนดนโยบายระยะยาวที่ชัดเจนและต่อเนื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการลงทุนที่มั่นคง ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสู่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมการลดคาร์บอนและลดต้นทุน การส่งเสริมให้มีการใช้งานผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำอย่างกว้างขวางผ่านการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว รวมถึงการมีกลไกจัดหาแหล่งทุนสีเขียว จึงเป็นสิ่งสำคัญ” UNIDO ชื่นชมการทำงานของ TCMA ที่มุ่งมั่นเร่งการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสู่ Net Zero 2050 ตามเป้าหมาย และ UNIDO พร้อมสนับสนุนร่วมดำเนินงาน” การแลกเปลี่ยนมุมมองจากความร่วมมือสู่การลงมือทำ ระหว่าง Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH โดย Mrs. Insa Illgen, Programme Director Thai-German Cooperation Energy Mobility Climate, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) โดย Mr. Joe Phelan, Executive Director Asia Pacific & Member of WBCSD Extended Leadership Group, ASEAN Federation of Cement Manufacturers (AFCM)
โดย ดร. ชนะ ภูมี, AFCM President และ Asian Development Bank (ADB) โดย Mr. Christopher J. Best GIZ, WBCSD, AFCM, ADB เห็นตรงกันว่า การดำเนินงานของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย นำโดย TCMA เป็นการผนึกกำลังขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจนตาม Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap มีความก้าวหน้าดำเนินงานต่อเนื่อง รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นตัวอย่างที่ดี และพร้อมสนับสนุนร่วมดำเนินงานในบริบทของแต่ละหน่วยงาน และมั่นใจว่า ไทยสามารถเป็นต้นแบบที่ดี และขยายผลไปยังอาเซียนและระดับโลกได้ Knowing-Doing Gap ขับเคลื่อนสู่ Net Zero 2050
ดร. ชนะ กล่าวว่า การเดินทางสู่ Net Zero 2050 ต้องอาศัยความรู้ และการร่วมมือกันลงมือทำอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน การเลือกช่วงเวลาลงทุนด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสมก็มีความสำคัญ การเริ่มเร็วจะช่วยให้ต้นทุนในอนาคตลดต่ำลง นอกจากนี้ การนำศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานคาร์บอนต่ำ สามารถเชื่อมต่อไปยังวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร และการใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อเสริมแกร่งภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการวางระบบจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนไปทั้งระบบนิเวศน์ “2025 TCMA Technical Conference and Exhibition สะท้อนให้เห็นสิ่งสำคัญที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยจะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป ทั้งการคัดเลือกเทคโนโลยีขั้นสูงที่เหมาะสม แหล่งทุนสีเขียว และการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานในระดับโลกที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อนำพาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยบรรลุเป้าหมาย Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap และพร้อมเป็นต้นแบบนำขยายผลสู่ภูมิภาคและระดับโลก”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอมิ้ง แจง ‘อิ๊งค์’ ซูมถกครม. ชี้ เลี่ยงเจอสื่อถาม หวั่นกระทบรูปคดี
- ครม.อนุมัติงบ 1.7 พันล. สร้างบังเกอร์ เยียวยาผู้อพยพ ชายแดนเขมร ครัวเรือนละ 2,000-5,000
- เริ่ม! WorldSkills ASEAN 2025 อธิบดี กพร.ให้กำลังใจ 34 เยาวชนไทย มั่นใจคว้าเหรียญทุกสาขา
- ครม. อนุมัติงบกลางฉุกเฉิน 2.9 พันล. จัดสรรให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ