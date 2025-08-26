สรวงศ์ เผย ครม. เคาะ 2 พันล. จัดเทศกาลดนตรี Tomorrowland ปักหมุดชลบุรี หนุนรายได้ 5 ปี กว่า 1.2หมื่นล.
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบงบประมาณจัดสรรงบกลาง 2,000 ล้านบาท จัดงานเทศกาลดนตรี Tomorrowland ( ทูมอโรว์แลนด์) ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2569-2573 ในพื้นที่ Wisdom Valley (วิสดอม วิลเลจ) จ.ชลบุรี ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เสนอ
นายสรวงศ์ กล่าวว่า สำหรับปีแรกของการจัดทูมอโรว์แลนด์ กระทรวงการท่องเที่ยวได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบกลาง) 10 ล้านยูโร หรือคิดเป็นเงินประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนปีที่สองถึงปีที่ห้าได้ขอตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีต่อไปจะจัดทำแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนปีละ 10 ล้านยูโรหรือ 400 ล้านบาทต่อปี
ก่อนหน้านี้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการจัดงานเทศกาลดนตรี Tomorrowland โดยมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับบริษัท Tomorrowland International (TLI) หรือบริษัท วี อาร์ วัน.เวิลด์ (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นบริษัทที่ Tomorrowland International ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศไทย
น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า งานเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ระดับโลก จะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยตลอด 5 ปี รวม 12,053 ล้านบาท โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 922,500 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศ 369,000 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 553,500 คน รายได้หลักจะมาจากการขายบัตรเข้างานกว่า 5,200 ล้านบาท รายได้จากสปอนเซอร์ 3,500 ล้านบาท และรายได้จากการขายอาหาร-เครื่องดื่ม 1,900 ล้านบาท คาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมงานจะเพิ่มขึ้นจาก 50,000 คนในปีแรก เป็น 75,000 คนในปีสุดท้าย
“ทีมผู้จัด Tomorrowland เป็นคนเลือกสถานที่จัด ซึ่งเหตุผลที่เลือก Wisdom Valley (วิสดอม วิลเลจ) จ.ชลบุรื เพราะใกล้กับกรุงเทพฯ เดินทางไม่ถึง 40 นาที และยังใกล้กับสนามบินอูตะเภา สะดวกต่อการเดินทาง เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ ใช้จ่ายสูง และยังมีนักท่องเที่ยวทีเดินทางด้วยเครื่องบินชาร์จเตอร์ไฟลท์หรือเช่าเหมาลำ ชลบุรีจึงถือว่าเหมาะสุด”
น.ส.ฐาปนีย์ กล่าวว่า ส่วนงบประมาณ 400 ล้านบาทต่อปีนั้น เป็นงบประมาณในการบริหารจัดการ ส่วนงบประมาณในการเตรียมสถานที่และการจัดหานักแสดง เป็นหน้าที่ของเอกชนที่จะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2568 เป็นปี “Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกลยุทธ์วัฒนธรรมด้านดนตรีและศิลปะการแสดงระดับนานาชาติ