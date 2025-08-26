ดานอน ลุยสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดีงศักยภาพพนักงานค้นหาตัวตน เพิ่มทักษะเสริมแกร่ง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม น.ส.อารีย์ ทองเปรม HR Director Thailand & Laos บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านโภชนาการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ ไฮคิว 1 พลัส, ดูเม็กซ์ ดูโกร และ เอเวียง เปิดเผยว่า บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและทุกระดับ และเคารพในความแตกต่างทุกรูปแบบของพนักงาน เพราะมองว่า พนักงาน คือ หัวใจขององค์กร พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกคนกล้าแสดงออก สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริง เพื่อแสดงถึงศักยภาพในแบบฉบับของตัวเอง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการส่งเสริมความหลากหลาย (Danone DEI Policy) ในระดับสากล ที่บริษัทแม่ในต่างประเทศยึดมั่นมาตลอด โดยมุ่งเน้นไปที่ ความเท่าเทียม และ ความแตกต่าง ไม่ปิดกั้นทางความคิดเห็น หรือการแสดงออกที่เหมาะสม รวมถึงยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดสมัยใหม่ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ในแต่ละประเทศ ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
น.ส.อารีย์ กล่าวต่อว่า ความหลากหลายไม่ได้จำกัดเพียงแค่เฉพาะ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และประสบการณ์ เท่านั้น แต่การแสดงออกทางความคิดและทางร่างกาย นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่ดานอน ยึดถือมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่เปิดกว้าง และความเข้าใจกับพนักงานทุกคน เพื่อเปิดศักยภาพความเป็นตัวตนของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร
ทั้งนี้ การให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยให้ความหลากหลายเกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่ไม่ปิดกั้น เช่น อายุ เพศ ความเชื่อ ประสบการณ์ ศาสนา เชื้อชาติ สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา, การสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid Working โดยพนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้สัปดาห์ละ 2 วัน และสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน (Work From Anywhere Policy)
น.ส.อารีย์ กล่าวว่า การสนับสนุนสิทธิลาคลอดและลาเลี้ยงบุตรที่นานกว่ากฎหมายกำหนด รวมถึงการลาเลี้ยงบุตรของคุณพ่อ (Global Parental Policy) การจัดโปรแกรมปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ฟรีให้กับพนักงาน (Employee Assistance Program) ตลอดจนการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมนวดผ่อนคลายคอ บ่า ไหล่ โดยผู้พิการทางสายตามืออาชีพ (Blind Massage Therapist) เป็นต้น
การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ การเรียนรู้งานจริงนอกสถานที่ การออกแบบพื้นที่ทำงานที่โอบรับพนักงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี การสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกและเคารพความเป็นส่วนตัวให้กับพนักงาน เช่น ห้องละมาด (Prayer Room) และห้องส่วนตัวสำหรับคุณแม่ (Lactation Room) เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ การสร้างสื่อกลางในการสื่อสารและทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยสร้างและสร้างความผ่อนคลายให้กับพนักงานระหว่างวัน
อย่างไรก็ดี ดานอน ยังคงมีความเชื่อว่า การสร้างความเข้าใจร่วมกัน เป็นพลังสำคัญที่เสริมสร้างให้ดานอนมีความแข็งแกร่ง (Danone is What I Do) เพราะทุกความคิดเห็นและทุกการกระทำมีคุณค่าเสมอ และยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนและทุกระดับได้เป็นตัวของตัวเอง เปิดศักยภาพการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อตอกย้ำการดูแลสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ภายใต้พันธกิจที่ว่า ส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่านทางอาหารให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้