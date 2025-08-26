บาทแข็ง-คู่แข่งเพิ่มส่งออก ทุบข้าวไทย 7 เดือน หายวับ 4.7 หมื่นล้าน ลดฮวบจากปีก่อน 35%
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2568 ว่า ไทยส่งออกได้ 4.30 ล้านตัน ลดลง 25.09% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 5.74 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 86,412.72 ล้านบาท หรือ ประมาณ 2,592 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 35.35% จากปีก่อนที่มีมูลค่า 133,663 ล้านบาท หรือประมาณ 3,739 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีมูลค่าลดลง 47,250.28 ล้านบาท
เนื่องจากผลิตข้าวโลกเพิ่มขึ้นจากกรณีอินเดียมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 12 ล้านตัน และกลับมาส่งออกตามปกติ ขณะที่ความต้องการนำเข้าข้าวจากประเทศผู้นำเข้าหลักอย่างอินโดนีเซียลดลง ฟิลิปปินส์ รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่ากดดันการส่งออกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลค่าส่งออกข้าวลดลงมากถึง 35.35% โดยไทยส่งออกข้าวขาวมากที่สุด 2.04ล้านตัน ลดลง 44.72 ข้าวหอมมะลิ1.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.6 ข้าวนึ่ง 0.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.05% ข้าหอมไทย 0.31 ล้านตัน ลดลง 16.22% ข้าวเหนียว 0.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.76% และข้าวกล้อง 0.06ล้านตัน เพิ่มขึ้น50%
นางอารดากล่าวว่า สำหรับตลาดส่งออกหลักอันดับที่1คือ อิรัก 0.63% ล้านตันเท่ากับปีก่อน สหรัฐอเมริกา 0.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้น4.26% แอฟริกาใต้ 0.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.5% จีน 0.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 127.78 %และเซเนกัล 0.19 ล้านตัน ลดลง 13.64 %
“แม้ว่าภาพรวมการส่งออกลดลง แต่ไทยยังสามารถขยายตลาดไปยังตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ รวมทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปได้เพิ่มขึ้น โดยข้าวหอมมะลิไทย ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว และข้าวกล้อง เป็นชนิดข้าวที่มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ข้าวที่มีปริมาณส่งออกลดลง คือ ข้าวขาว และข้าวหอมไทย ที่มีการแข่งขันสูงทางด้านราคากับผู้ส่งออกสำคัญอย่างเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน”
นางอารดากล่าวถึงกรณีสหรัฐฯ จัดเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) อัตรา 19% ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2568ว่า ข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยยังคงมีราคาแข่งขันได้กับข้าวหอมเวียดนามซึ่งถูกเก็บภาษีในอัตรา 20% และจากตัวเลขส่งออกข้าวไทยไปยังสหรัฐฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 4.26 จึงคาดว่าการส่งออกข้าวไปสหรัฐฯ จะยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีก่อนที่ประมาณ 800,000 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิไทยประมาณ 600,000 ตัน ขณะที่การระงับการนำเข้าข้าวเป็นการชั่วคราวของฟิลิปปินส์ 60 วัน ระหว่าง 1ก.ย.-31ต.ค. 2568 ย่อมเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดการค้าข้าว โดยในปีนี้ไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์ 160,000 ตัน คิดเป็น 3.72% ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด
นางอารดากล่าวว่า ปีนี้ตลาดการค้าข้าวโลกเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงมาก ซึ่งกรมเตรียมแผนขยายตลาดข้าวในช่วง5เดือนสุดท้ายของปี2568 เพื่อให้การส่งออกข้าวเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ 7.5ล้านตัน ดังนี้ เร่งการเจรจาตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลจีนที่ยังเหลือตามสัญญาอีก 280,000 ตัน ขยายตลาดข้าวขาวและข้าวนึ่งไปยังตลาดที่มีความต้องการและมีศักยภาพ เช่น ซาอุดีอาระเบีย และอิรัก การเจรจาขยายตลาดกับญี่ปุ่น รวมถึงการรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเดินทางเยือนไทยซึ่งเป็นตลาดข้าวหอมมะลิไทย ที่สำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ กรมฯ มีแนวทางที่จะประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ในงานแสดงสินค้านานาชาติให้ครอบคลุมตลาดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน เยอรมนี และซาอุดีอาระเบีย และเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผ่านการจัดงาน TRC สัญจร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลแนวโน้มตลาดแก่เกษตรกร ช่วยยกระดับการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป