ซีแอนด์จีควัก 1 หมื่นล้านผุด 2 โรงไฟฟ้าขยะ เปิดปี 69 รวม 60 เมก-รับขยะ 3.2 พันตัน/วัน

ซีแอนด์จีควัก1หมื่นล้านผุด2โรงไฟฟ้าขยะ เปิดปี69รวม60เมก-รับขยะมูลฝอย3.2พันตัน/วัน ก.พลังงานชี้เพิ่มความมั่นคงประเทศ-โมเดลพื้นที่อื่น
นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม “โครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพฯ ดำเนินการโดย บริษัท ซีแอนด์จี เอนไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและต้นแบบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นประโยชน์ กำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสุขาภิบาล ลดการฝังกลบ และยังได้ผลพลอยได้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศ ถือเป็นโมเดลที่สามารถนำไปต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ ได้
“ปัจจุบันขยะของ กทม. มีปริมาณสูงกว่า 10,000 ตันต่อวัน ครึ่งหนึ่งเป็นขยะจากเศษอาหาร โดยโรงงานแห่งนี้มีศักยภาพในการกำจัดขยะได้ 500 ตันต่อวัน และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.8 เมกะวัตต์ (MW) ด้วยเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับที่อุณหภูมิสูง 850-1,100 องศาเซลเซียส มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำและเสียง ซึ่งผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานภาครัฐ ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายวีรพัฒน์กล่าว
นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ซีแอนด์จีฯ ได้ลงทุนเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะหนองแขมแห่งที่ 2 วงเงินลงทุน 5,000 ล้านบาท รองรับขยะมูลฝอยได้มากถึง 1,600 ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ และอีก 1 แห่ง อยู่ในภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช รองรับขยะมูลฝอยได้มากถึง 1,600 ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ ขนาดเดียวกับโรงไฟฟ้าขยะหนองแขมแห่งที่ 2 วงเงินลงทุน 5,000 ล้านบาทเช่นกัน โดยทั้ง 2 แห่งจะเปิดดำเนินการภายในปี 2569 โดยกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นในระบบปิด ช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“เมื่อรวมทั้ง 2 โรงใหม่ และโรงไฟฟ้าหนองแขมแห่งที่ 1 จะรองรับขยะมูลฝอยได้มากถึง 3,700 ตันต่อวัน คิดเป็น 37% ของขยะมูลฝอยกทม.ที่มีประมาณ 10,000 ตันต่อวัน และยังทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 69.8 เมกะวัตต์”นายเหอกล่าวและว่า อยากให้รัฐบาลสนับสนุนโรงไฟฟ้าขยะ และกำหนดอัตรารับซื้อไฟที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการลงทุนและกำจัดขยะของประเทศอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นก อุษณีย์ เตรียมวิวาห์ผู้ประกาศข่าว ม่วย นิธิตรา ปลายปีหน้า มั่นใจคือคนที่อยากใช้ชีวิตที่เหลือด้วย
- เพื่อไทย นัดส.ส.ให้กำลังใจอิ๊งค์ 29 ส.ค.นี้ ขอโทษปชช. 20 บ.ตลอดสายช้า พ้อมีส.ส.น้อย
- ภูมิธรรม ถกทูตสหรัฐฯ ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำไทยยึดกลไกทวิภาคี เผยจ่อพบทูตจีนพรุ่งนี้
- รวบแล้ว พระโหดคว้าขวดฟาดหัว ลูกศิษย์วัดดับ เผยสาเหตุ ใช้ไปซื้อเหล้า แต่กลับโดนด่า