สรวงศ์ อวดตัวเลขต่างชาติเที่ยวไทยสะสม 21 ล้านคน สร้างรายได้ใกล้แตะ 1 ล้านล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ผลการประเมินเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 สิงหาคม 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาสะสมแล้วกว่า 21 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 992,058 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
- จีน 3,025,170 คน
- มาเลเซีย 2,949,361 คน
- อินเดีย 1,526,404 คน
- รัสเซีย 1,180,173 คน
- เกาหลีใต้ 1,011,612 คน
นายสรวงศ์ กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568 นักท่องเที่ยวชะลอตัวด้านการเดินทางในทุกกลุ่มตลาด จากการเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลท่องเที่ยว (Summer holiday) ในหลายประเทศ และสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของอินเดีย ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 562,870 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 50,502 คน หรือ 8.23% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 80,410 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน 93,158 คน มาเลเซีย 79,061 คน อินเดีย 45,409 คน เกาหลีใต้ 28,199 คน และญี่ปุ่น 27,515 คน โดยนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17.31% ญี่ปุ่น ลดลง 16.87% เกาหลีใต้ ลดลง 13.82% มาเลเซีย ลดลง 6.52% และจีน ลดลง 3.06%
นายสรวงศ์ กล่าวว่า สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว แต่ยังคงมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การประกาศปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มการอํานวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย การยกเว้นบัตรตม.6รวมถึงการกระตุ้นและส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้น