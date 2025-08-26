สุกี้ตี๋น้อย ส่งแบรนด์ใหม่ Teenoi Gold เปิดสาขาเมเจอร์ รัชโยธิน 30 ส.ค. จัดโปรกินเป็ดไม่อั้น

สุกี้ตี๋น้อย ส่งแบรนด์ใหม่ Teenoi Gold ชน MK Gold เปิดสาขาเมเจอร์ รัชโยธิน 30 ส.ค.จัดโปร 499 กินไม่อั้นติ่มซำ-เป็ดย่าง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 น.ส.นัทธมน พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (BNN) ผู้ก่อตั้งแบรนด์สุกี้ตี๋น้อย เปิดเผยว่า จะเปิดสุกี้แบรนด์ใหม่ Teenoi Gold (ตี๋น้อย โกลด์) เป็นแบรนด์พรีเมียม จะมีความแตกต่างจากสุกี้ตี๋น้อย ไม่ได้มีแค่สุกี้ ยังมีเมนูที่คอนแลปกับร้านโฮคิทเช่น มีเชฟโฮ จากโรงแรม 5 ดาว รังสรรค์อาหารสูตรฮ่องกงที่ทำกันสดๆ เช่น ติ่มซำ ตับหมู เป็ดย่าง หมูแดง โดยทีมเชฟจากฮ่องกง
ยังมีเมนูไฮไลต์ อาทิ เนื้อวากิวออสเตรเลีย หมูไม้ไผ่ ลูกชิ้นกุ้งปั้นสด เครื่องดื่มสูตรพิเศษ มัทฉะมะพร้าวน้ำหอม โกโก้บราวน์ชูการ์ และชาไทยมะพร้าวน้ำหอม
โดยราคาปกติอยู่ที่ 599 บาท แต่ช่วงเปิดตัวจัดโปรโมชั่น 499 บาท กินได้ไม่อั้น รวมเป็ดย่างด้วย แต่ไม่รวมเครื่องดื่มรีฟีล 49 บาท และVAT 7%
โดยปีนี้มีแผนเปิด 3 สาขา จะเปิดตัวสาขาแรกที่เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ จากนั้นเดือนพฤศจิกายนจะเปิดสาขาเลียบทางด่วนลาดพร้าว เป็นสาขาที่2 และเมเจอร์ สุขุมวิท สาขาที่ 3 รวมมี 11 สาขาภายในปี 2569 อาทิ โลตัส นครปฐม, ธัญญาพาร์ค, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ชลบุรี, พีทีที ปาร์ค มอลล์ 5 ศรีนครินทร์, ออนติวานนท์, อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ บางใหญ่, เดอะวอร์ค เกษตร-นวมินทร์ (ชั้น2)
“โดยราคาโปรโมชั่น 499 บาท จะถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ สามารถกินได้ 120 นาที เปิดตั้งแต่ 10.30 น.ถึง 05.00 ย. เลือกคอนแลปกับโฮคิทเช่น เพราะเชฟโฮเป็นเพื่อนคุณพ่อและคุณพ่อมีหุ้นส่วนของร้านด้วย” น.ส.นัทธมน กล่าว
สำหรับรายการเมนูไฮไลต์ ได้แก่ เนื้อวากิวพับนอกออสเตรเลีย เนื้อวากิวสันคอออสเตรเลีย เนื้อวากิวบริสเก็ตออสเตรเลีย ปลากระพงสไลด์ ลูกชิ้นกุ้งปั้นสด ตับหมูหมักสูตรฮ่องกง หมูไม้ไผ่ TG เป็ดย่าง (เมนูช่วงโปร)
หมูแดงฮ่องกง ติ่มซำ
เครื่องดื่มน้ำรีฟิล 49 บาท เติมได้ไม่อั้น ได้แก่ มัทฉะมะพร้าวน้ำหอม ชาไทยมะพร้าวน้ำหอม โกโก้บราวชูก้า
ชาลำไยสีทอง ส้มยูสุ โค้ก Frozen
น้ำซุปมี 4 น้ำซุปให้เลือก ได้แก่ ซุปกระดูกหมูคอลลาเจน ซุปไก่ตุ๋นเห็ดหอม ซุปดำ ซุปหม่าล่า ส่วนน้ำจิ้ม มีน้ำจิ้ม สุกี้ น้ำจิ้มงา น้ำจิ้มพอนสึยูสุ น้ำจิ้มซีฟู้ด
ของหวาน มีสาคูแคนตาลูป และเฉาก๊วยนมสด ขณะที่ ของทอด มีกุ้งทอดวาซาบิ ฟองเต้าหู้กุ้งทอด ปอเปี๊ยะไส้หอยลายกุ้ยช่าย เกี๊ยวกุ่ยช่ายทอด เผือกทอด นมสดทอด