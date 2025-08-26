ท่าอากาศยานดอนเมือง ประกาศ ปรับขึ้นค่าจอดรถใหม่ เริ่ม 1 ธ.ค. 68 นี้
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ประกาศปรับอัตราค่าบริการจอดรถใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ครอบคลุมทั้งอาคารจอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน (อาคาร 1), อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น (ติดกับอาคาร 2) และอาคารจอดรถยนต์ 3 ชั้น (หลังเดิม) อัตราใหม่กำหนดให้ คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง และหากมีเศษของนาที จะคิดเป็น 1 ชั่วโมงเต็ม
โดยอัตราใหม่มีรายละเอียด ดังนี้ จอด 15 นาที แรก ฟรี จอด 1 ชั่วโมง 25 บาท จอด 2 ชั่วโมง 50 บาท จอด 3 ชั่วโมง 80 บาท จอด 4 ชั่วโมง 110 บาท (เดิม 40 บาท) จอด 5 ชั่วโมง 145 บาท (เดิม 60 บาท) จอด 6 ชั่วโมง 180 บาท (เดิม 80 บาท) จอด 7–24 ชั่วโมง 250 บาท (เดิม 110 บาท)
ผู้โดยสารและประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ โทร. 0 2535 1247 หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร. 0 2535 1192