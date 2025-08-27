โล่งอกไปอีกเดือน สำหรับการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2568 ยังขยายตัวบวกต่อเป็นเดือนที่ 13 และขยายตัวได้ถึง 11% ส่งผลให้ 7 เดือน ส่งออกไทยสะสมยอดโตแล้วเกิน 14%
เมื่อถามอนาคตส่งออก 5 เดือนสุดท้าย พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ส่งสัญญาณตัวเลขอาจไม่สวยนัก “จากนี้จะเริ่มชะลอตัว หวังภาษีทรัมป์ชัดเจน…”
ถือว่าเป็นการแถลงตัวเลขที่ไหลลื่น ไม่แค่ตัวเลข ยังอาการและน้ำเสียง !!
ด้วยกำลังส่งท้ายนั่งแถลงตัวเลขส่งออก ก่อนโยกไปนั่ง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งไม้ต่อให้ นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ มานั่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แทน
ส่วนตัวเลขส่งออก จะไหลลื่น หรือ ไถลออกรันเวย์ ต้องลุ้นกันต่อไป