เศรษฐกิจ

DUSIT แจ้ง ตลท. นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ถอด ชนินทธ์ โทณวณิก พ้นเก้าอี้ กก.

DUSIT แจ้ง ตลท. นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ถอด ชนินทธ์ โทณวณิก พ้นเก้าอี้ กก.

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ตามหนังสือของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิขอให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในวันที่ 26 ก.ย.68 หลังจากที่วานนี้ (26 ส.ค.) คณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับวาระที่จะมีการประชุมมี 6 วาระ โดยวาระสำคัญที่จะต้องพิจารณา คือ วาระที่ 3  เรื่อง ขอให้พิจารณาอนุมัติถอดถอนนายชนินทธ์ โทณวณิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
เนื่องจากบริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ได้แก่ นายชนินทธ์ โทณวณิก และนางสินี
เธียรประสิทธิ์) มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาในวาระถอดถอนนายชนินทธ์ โทณวณิก เนื่องจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทควรสอดคล้องกับธุรกิจหลักของดุสิต คือ ด้านโรงแรมและอาหาร ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำที่มีความเข้าใจในธุรกิจและการปฏิบัติการอย่างลึกซึ้ง รวมถึงมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะดำเนินธุรกิจที่ตนสร้างขึ้นมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งนายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรมและอาหารมาอย่างยาวนาน และเป็นทายาทคนโตของผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี เป็นผู้ที่ทราบและเข้าใจความเป็นมาของโรงแรมเป็นอย่างดี เป็นบุคคลสัญลักษณ์ของดุสิตธานี และสืบต่อเจตจำนงของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ในการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยของโรงแรมดุสิตธานี มาจนถึงทุกวันนี้

อีกทั้งมีเครือข่ายในวงการ hospitality อย่างแข็งแกร่ง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงการริเริ่มโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งนายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการดำเนินการ รวมถึงแนวคิดและกลยุทธ์ต่างๆซึ่งโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทที่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและเป็นโครงการที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้ดุสิตมีความทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงรุ่นลูกหลานของไทย

ดังนั้นการถอดถอนนายชนินทธ์ โทณวณิก จะส่งผลกระทบต่อบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) รวมถึงโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนที่มีต่อบริษัท

 

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง