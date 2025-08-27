DUSIT แจ้ง ตลท. นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ถอด ชนินทธ์ โทณวณิก พ้นเก้าอี้ กก.
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ตามหนังสือของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิขอให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในวันที่ 26 ก.ย.68 หลังจากที่วานนี้ (26 ส.ค.) คณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับวาระที่จะมีการประชุมมี 6 วาระ โดยวาระสำคัญที่จะต้องพิจารณา คือ วาระที่ 3 เรื่อง ขอให้พิจารณาอนุมัติถอดถอนนายชนินทธ์ โทณวณิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
เนื่องจากบริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ได้แก่ นายชนินทธ์ โทณวณิก และนางสินี
เธียรประสิทธิ์) มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาในวาระถอดถอนนายชนินทธ์ โทณวณิก เนื่องจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทควรสอดคล้องกับธุรกิจหลักของดุสิต คือ ด้านโรงแรมและอาหาร ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำที่มีความเข้าใจในธุรกิจและการปฏิบัติการอย่างลึกซึ้ง รวมถึงมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะดำเนินธุรกิจที่ตนสร้างขึ้นมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งนายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรมและอาหารมาอย่างยาวนาน และเป็นทายาทคนโตของผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี เป็นผู้ที่ทราบและเข้าใจความเป็นมาของโรงแรมเป็นอย่างดี เป็นบุคคลสัญลักษณ์ของดุสิตธานี และสืบต่อเจตจำนงของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ในการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยของโรงแรมดุสิตธานี มาจนถึงทุกวันนี้
อีกทั้งมีเครือข่ายในวงการ hospitality อย่างแข็งแกร่ง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงการริเริ่มโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งนายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการดำเนินการ รวมถึงแนวคิดและกลยุทธ์ต่างๆซึ่งโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทที่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและเป็นโครงการที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้ดุสิตมีความทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงรุ่นลูกหลานของไทย
ดังนั้นการถอดถอนนายชนินทธ์ โทณวณิก จะส่งผลกระทบต่อบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) รวมถึงโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนที่มีต่อบริษัท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อิ๊งค์ ส่งยิ้มหวาน อุบตอบ 29 ส.ค.เข้าทำเนียบ ฟังศาลชี้ชะตาคดีคลิปเสียงหรือไม่
- เซีย จี้พงศ์กวิน รับผิดชอบ เลื่อนเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ ทำลายความหวังออมเงินแรงงานไทย
- มทภ.2 แถลงผลประชุม RBC 11 ข้อ เห็นพ้อง หยุดยั่วยุทางทหาร ยก ‘กู้ทุ่นระเบิด’ ไปคุย GBC
- ร็อดเจอร์สผิดหวังเซลติกชวดบู๊ชปล. ชี้ลงทุนเสริมทีมน้อยเกินไป