กดปุ่มไทยแลนด์ โฟกัส 2025 ต่อเนื่องปีที่ 19 เปิดโอกาสสู้ความท้าทายสู่การลงทุนใหม่
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Thailand Focus 2025 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคมนี้ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด Beyond the Challenges ชูความโดดเด่นและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในการก้าวข้ามความท้าทาย สู่โอกาสการลงทุนใหม่ เพิ่ม Visibility ให้กับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย สู่สายตาผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องยอมรับว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีสถานการณ์เกิดขึ้นมากมาย อาทิ ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่มีนโยบายสั่นสะเทือนไปทั่วโลก ประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหว รวมถึงมีการสู้รบที่ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ทำให้ประเทศไทยและโลกได้เผชิญกับความท้าทายในหลายมิติอย่างมาก โดยเฉพาะผลของสิ่งเหล่านี้ต่อเศรษฐกิจ จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อชี้ถึงวิธีการปรับตัวทั้งของภาครัฐและเอกชน ว่าต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อไปสู่ Beyond the Challenges นี้
นายอัสสเดช กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยโดยรวม เมื่อเทียบกับสถานการณ์โลก รวมทั้งการก้าวต่อไปภายใต้ปัจจัยปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ จะได้รับฟังจากผู้นำของภาคธุรกิจต่างๆ ของไทยที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ข้ามผ่านความผันผวนเหล่านี้ รวมถึงในวันที่ 28-29 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมกับนักธุรกิจชั้นนำจากภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งได้พบปะกับบริษัทที่จะนำประสบการณ์มาแบ่งปันเป็นแนวทางที่จะเดินไปสู่อนาคตหลังจากเกิดสถานการณ์อันท้าทายต่างๆ เหล่านี้